Brusselse hotels kennen recordmaand in juli SZM

01 augustus 2019

12u49

Bron: Belga 0 Brussel Het Brusselse toerisme heeft nieuwe records bereikt in de maand juli. De hotels waren in de eerste zomermaand gemiddeld voor 78,3 procent gevuld. Dat meldt visit.brussels aan Belga. De Ronde van Frankrijk en Tomorrowland hebben daar een belangrijk aandeel in.

De maand juli van 2018 was al een recordmaand met een gemiddelde hotelbezetting van 76 procent, maar in 2019 kwam daar nog eens meer dan twee procent bij. Het toont dat Brussel op vlak van toerisme een grote aantrekkingskracht heeft ontwikkeld. “De weekendcijfers liggen hoger dan tijdens de week en dat zagen we eigenlijk nooit eerder in Brussel. Het toont aan dat de verhouding tussen vrijetijds- en zakentoerisme heel goed is. Vroeger was Brussel vooral een zakenstad”, stelt Jeroen Roppe, woordvoerder van visit.brussels.

Dat Brussel steeds toeristischer wordt, toont de vergelijking met tien jaar geleden aan. Toen lag de hotelbezetting op 57 procent. Na de aanslagen in 2016 lag dat cijfer zelfs nog lager met 56,5 procent. In de afgelopen jaren werd er dus een stijging van meer dan 20 procent behaald.

“De grote troef van Brussel is natuurlijk dat we geografisch heel goed gelegen zijn en op minder dan twee uur treinreizen van Parijs, Londen, Keulen en Amsterdam liggen. Dat is een enorm voordeel. Een ander groot voordeel is dat we niet één type toerisme aanspreken. Er is niet enkel erfgoed zoals in Rome, in Brussel is er een gevarieerd aanbod”, vertelt Roppe.