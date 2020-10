Brusselse horeca maakt lawaai voor meer steun SRB

01 oktober 2020

15u50

Bron: Belga

Een groep van ongeveer 100 Brusselse horecazaken heeft zich geëngageerd om elke vrijdag om 18 uur deel te nemen aan de actie 'Vijf minuten lawaai voor de horeca'. Daarmee willen ze de overheid oproepen tot meer steun voor de sector.

Sinds maandagavond moeten de Brusselse cafés vroeger sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar volgens de Brusselse horecagroepering l’Union de l’horeca bruxellois werd de sector onterecht harder bestraft.

“Geen enkele studie heeft tot nu toe kunnen aantonen dat de horeca een grotere besmettingshaard is dan de privé-sfeer, het openbaar vervoer, de school of de werkplek”, zegt cafébaas Liza Miller, woordvoerder van l’Union de l’horeca bruxellois.

Tweede premie

De groepering eist een tweede premie, die voor iedereen toegankelijk is en in verhouding staat tot de huurprijs, en een verlenging van het overbruggingsrecht met minstens twee maanden. Bovendien moeten jobstudenten ook een beroep kunnen doen op werkloosheid of overmacht.

De groep voelt zich ook niet genoeg gesteund door de Brusselse Horecafederatie. Hun eisen zouden te vaak gericht zijn op zeer grote bedrijven of ketens, en minder op kleine horecazaken.