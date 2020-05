Brusselse horeca kan al groter terras aanvragen, maar Stad wacht op richtlijnen federale regering JCV

25 mei 2020

11u42 1 Brussel De stad Brussel lanceert een formulier waarmee horecazaken kunnen vragen om hun terras uit te breiden als ze opnieuw open mogen. Het is echter nog koffiedik kijken welke zaken dat mogen doen omdat de stad nog wacht op een beslissing van de federale overheid.

De stad speelt al sinds het begin van deze maand met het idee om grotere terrassen toe te laten. In principe zal de horeca op 8 juni opnieuw open mogen, maar zullen er regels rond social distancing gelden. Een groter terras kan daarbij helpen.

De stad heeft nu een aanvraagformulier gelanceerd voor zaken die een groter terras willen. “Die aanvragen lopen nu binnen”, zegt schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi). “We gaan geval per geval bestuderen om te zien wat er mogelijk is. We wachten ook vooral op de richtlijnen die de federale overheid voor een heropening zal geven.”

Grotere terrassen moeten zowel voor cafés als restaurants mogelijk zijn. Omdat het hele centrum van de stad nu veranderd is in een woonerf, is daar ook meer ruimte voor. Maingain gaf eerder wel al mee dat bijvoorbeeld in de smalle Beenhouwerrsstraat er ook voldoende doorgang moet zijn voor voetgangers. Daarom dat de stad elk geval apart wil beoordelen.