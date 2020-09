Brusselse hangjongeren bekogelen brandweermannen met molotovcocktail

MKV/SRB

05 september 2020

23u00 0 Brussel De Marollen in Brussel zijn zaterdagavond voor een tweede dag op rij het toneel voor ongeregeldheden met Brusselse hangjongeren. Daarbij werd een toegesnelde brandweerploeg bekogeld met een molotovcocktail.

Omstreeks 21.20 uur zaterdagavond kreeg de Brusselse politie oproepen dat jongeren de ruiten van een kinderkribbe aan het inslaan waren aan Nieuwland in de Marollen. Wat later staken ze in diezelfde buurt meerdere vuilnisbakken en voertuigen in brand. “Wanneer de brandweer toekwam rond 21.35 uur werden ze bekogeld met zeker één molotovcocktail. Gelukkig waren er geen gewonden”, zegt de woordvoerder van de politie Olivier Slosse.

Het gaat om een groep van ongeveer dertig jongeren. De hulpdiensten op de grond kregen snel versterking van hun collega’s in de lucht. Momenteel zijn politie en brandweer nog bezig met het opmeten van alle schade en doorzoeken ze gebouwen. “We blijven nog even ter plaatse en hopen nog enkele aanhoudingen te kunnen verrichten”, aldus Slosse.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er heisa in diezelfde buurt. Ze gooiden stenen naar vier politievoertuigen. Drie ervan raakten beschadigd. De politie kon minderjarigen oppakken. Enkele uren later liepen ze weer vrij rond. Op 30 augustus schoten jongeren al eens vuurwerk naar een politiepatrouille die versterking kwam bieden aan een ploeg aan Nieuwland, dezelfde wijk als waar het vandaag onrustig is.

Op 27 augustus werd de brandweer in Molenbeek ook belaagd. Zij kregen glazen flessen naar de brandweerwagen gegooid. Toen was er blikschade aan één van de wagens.

