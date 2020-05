Brusselse handelaars klaar voor heropstart Nieuwstraat ‘new style’: nadarhekken, witte pijlen en duidelijke instructies Wouter Hertogs

10 mei 2020

12u02 0 Brussel Maandag is het zover. Ook de Brusselse winkels openen opnieuw hun deuren. Dit weekend zetten de meeste handelaars al hun beste beentje voor tijdens de voorbereidingen. Al is het nu al duidelijk dat ‘shoppen’ in coronatijden een heel andere betekenis zal krijgen. We legden ons oor te luister bij de handelaars die zich opmaakten voor de bijzondere heropening. “Testers zullen de klanten niet mogen gebruiken, maar dat leggen we hen uit wanneer ze binnenkomen”, vertelt de verantwoordelijke van een cosmeticawinkel.

In de Nieuwstraat was het zaterdag ondanks het goede weer nog niet zo druk. Dat kan maandag wel eens anders zijn bij de heropening van de winkels. Wie denkt even gewoon als in de ‘normale’ tijden te gaan shoppen zal ook in onze hoofdstad bedrogen uitkomen. De stad Brussel heeft immers niets aan het toeval overgelaten. In de winkelstraat staan nadarhekken opgesteld om twee wandelrichtingen te creëren, die worden aangeduid met grote pijlen. Op de grond zijn ook markeringen aangebracht voor als er buiten de winkels wachtrijen ontstaan, die de social distancing moeten doen gelden.

Verantwoordelijkheid nemen

Ook de winkels zelf hebben maatregelen genomen om het ‘coronashoppen’ feilloos én veilig te laten verlopen. In City 2, helemaal aan het einde van de Nieuwstraat, zal men de klanten persoonlijk aanspreken. “Winkelende mensen worden bij het betreden van de galerij aangesproken en krijgen een uitleg over hoe alles in zijn werk gaat”, legde de verantwoordelijke van een cosmeticawinkel uit. “De klanten zullen bijvoorbeeld geen gebruik mogen maken van de ‘testers’ in de winkel. We zullen ook een parcours uitwerken, waardoor ze elkaar niet zullen kruisen.”

Indien iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich houdt aan de regels van afstand houden, zou er geen probleem mogen zijn. “De winkels zijn goed georganiseerd, er zijn maatregelen genomen, zoals een beperkt aantal parkeerplaatsen in de parking, handgel aan de ingang. Ik denk dat we klaar zijn voor maandag”, zei Dominique Michel, CEO van Comeos.

Essentieel beroep

Naast de veiligheidsmaatregelen kampen sommige winkels nog met andere obstakels bij de heropstart. “Wij doen opnieuw open, maar vrezen zeer weinig te verkopen”, vertelt Matthieu, die een boetiek voor trouwkledij heeft op de Adolphe Maxlaan. “Onze zomercollectie staat klaar, maar aangezien er geen ceremonies zijn en alle bruiloften geannuleerd zijn vrezen we natuurlijk het ergste.”

Niet alle zaken mogen weer open, sommige moeten nog even wachten, zoals de kapperszaken. Toch zijn de werknemers van een kapsalon in de Nieuwbrug zich al aan het voorbereiden op de heropening. “We zijn het hele interieur anders aan het zetten zodat de mensen niet in elkaars buurt komen”, legt een kapper uit, “Eén ding heeft het coronavirus volgens mij wel duidelijk gemaakt aan de mensen. Kappers zijn een essentieel beroep!” (Lacht)