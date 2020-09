Brusselse gemeenten beslissen vanaf 1 oktober zelf waar mondmaskers verplicht zijn JMBB

23 september 2020

15u45 0 Brussel Vanaf 1 oktober zal het dragen van een mondmasker in de buitenlucht niet meer overal verplicht zijn in het Brussels Gewest.

Lokale besturen zullen zelf beslissen waar mondmaskers in de buitenlucht wel nog verplicht zijn. “De gewestelijke verplichting vervalt dus ook vanaf 1 oktober. Lokale overheden beslissen zelf wat een drukke plek is en waar de maskers dus verplicht zijn", klinkt het op het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). In verschillende Brusselse gemeenten worden drukke winkelstraten vandaag telkens al aangegeven. Het is dan ook hoogstwaarschijnlijk dat in die buurten de mondmaskerverplichting vanaf 1 oktober zal blijven gelden.