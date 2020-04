Brusselse files haast onbestaande sinds coronamaatregelen Wouter Hertogs

09 april 2020

13u12 0 Brussel Elk nadeel heeft zijn voordeel. Eén ervan is het verdwijnen van de files. De tijd die we met de wagen doorbrengen in de files in Brussel is sinds het begin van de beperkende maatregelen tegen het coronavirus immers gemiddeld afgenomen met 69 procent.

Dat meldt de krant L’Avenir donderdag op basis van de verkeersindex van navigatiebedrijf TomTom, dat via zijn GPS-systemen aanwezig is in 1 op de 6 Europese wagens.

De impact van de coronacrisis op het verkeer is vooral in de grote steden voelbaar. In Brussel daalt de tijd die automobilisten gemiddeld spenderen in de file het meest, met 69 procent. Ook in Luik (- 63 procent), Antwerpen (- 58 procent) en Brugge (- 54 procent) wordt de filetijd sinds de federale maatregelen meer dan gehalveerd. De daling hangt in grote mate af van hoe restrictief de maatregelen zijn. TomTom constateerde dat de gemiddelde filetijd in Brussel daalde met 54 procent tussen 13 maart (daags na de sluiting van de scholen) en 18 maart (strengere maatregelen van kracht). Nadien zakte dat zelfs naar 69 procent minder filetijd, met soms pieken tot - 81 procent.