Brusselse erfgoeddagen gaan toch door in september JCV

22 juli 2020

12u44 0 Brussel Ondanks de coronacrisis kunnen de Brusselse Open Monumentendagen gewoon doorgaan in september. Er worden wel extra maatregelen genomen. Zo zal reserveren verplicht zijn als je een monument wil bezoeken.

Net zoals vele andere activiteiten moesten de Open Monumentendagen het roer omgooien om de organisatie dit jaar te laten doorgaan. “We geven hiermee een sterk signaal aan alle erfgoedliefhebbers”, zegt Pascal Smet (one.brussels), Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed. “Ik wil bezoekers inlichten: dit jaar moet elk bezoek gereserveerd worden. Dat is de voorwaarde om de Open Monumentendagen veilig te laten plaatsvinden tijdens deze gezondheidscrisis.”

Dit jaar vinden de Open Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaats op 19 en 20 september met als thema ‘kleur’. Je activiteit reserveren kan vanaf 4 september. In totaal zijn er 93 plaatsen te bezoeken, waarvan sommigen slechts zelden open gaan voor het publiek. Het programma is beschikbaar via de website.