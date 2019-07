Brusselse doodrijder geeft zichzelf aan bij politie, slachtoffer is 21-jarige jongeman HAA

15 juli 2019

15u40

Bron: Belga 30 Brussel De bestuurder van de wagen die gisterenochtend een voetganger doodreed in het centrum van Brussel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Dat meldt het Brusselse parket. Gisteren werd zijn wagen al gevonden. Bij de aanrijding kwam een 21-jarige jongeman van Roemeense afkomst om het leven.

De verdachte, A.M., werd actief opgespoord, maar nu blijkt dat hij zich vanmiddag zelf heeft aangegeven bij de Brussels politie. “Hij werd door de procureur des konings van zijn vrijheid beroofd en wordt op dit ogenblik verhoord door de Brusselse politiediensten. Hij is gekend bij de politiediensten en justitie maar verkeert niet in recidivestatus”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman.



Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om te onderzoeken of de verdachte zich schuldig maakte aan onopzettelijke doodslag, vluchtmisdrijf en het in gevaar brengen van voetgangers. De onderzoeksrechter heeft 48 uur om de verdachte te verhoren en al dan niet onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

Het dodelijke ongeval vond gisterenochtend iets voor 5 uur plaats op de Kruidtuinlaan in de buurt van het Rogierplein. Het slachtoffer werd door een wagen opgeschept terwijl hij de straat overstak. Hij deed dat niet op een zebrapad en overleed na de botsing ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder van de wagen pleegde vluchtmisdrijf, maar heeft zich inmiddels dus aangegeven bij de politie.



Na de aanrijding werd meteen een onderzoek opgestart. Op basis van bewakingsbeelden werd het voertuig gisterennamiddag teruggevonden op de Helihavenlaan in Brussel. Dat is enkele straten verder dan de plek van de botsing. “De nummerplaat alsook de schade aan de wagen komen overeen met het verdachte voertuig”, liet Goeman deze voormiddag al weten. De politie kon de identiteit van de verdachte achterhalen en was actief naar hem op zoek.

De identiteit van het slachtoffer is intussen ook gekend. Het gaat om een 21-jarige man, B.I.P., van Roemeense afkomst. Hij woonde in Brussel. Zijn familie werd op de hoogte gebracht van het tragisch ongeval.