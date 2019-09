Brusselse dadels vallen in de prijzen op prestigieus festival in Londen: “We zetten het werk van zeven generaties verder” JCV

04 september 2019

13u00 0 Brussel De Brusselse dadelproducent Biotamra heeft op Great Taste Awards in Londen, een van de grootste en meest prestigieuze culinaire prijzen, drie sterren gekregen voor een van hun producten. Een mooie beloning voor de broers Krimo en Slym Azzouza, die met hun dadelteelt een lange familietraditie in ere houden.

Biotamra kreeg in Londen drie sterren voor hun balsamicocrème van dadels. De jury loofde de heerlijke smaak en “goddelijke” geur van de crème. Ook drie andere producten vielen in de prijzen. Zo kreeg de dadelstroop twee sterren en ging een ster naar hun balsamicoazijn van dadels en hun crème van dadels. Een mooie beloning voor de broers Krimo en Slym Azzouza en hun bedrijf. “Voor onze balsamico hebben we lang gezocht naar een recept op maat”, zegt Krimo. “Het komt wat onverwacht, maar het is heel leuk om er succes mee te hebben. We hebben altijd ingezet op verse, biologisch geteelde dadels en natuurlijke producten dus dit is een mooie beloning.”

De broers Azzouza runnen hun bedrijfje in hun vrije tijd vanuit Schaarbeek en Gent. Dadels telen zit hen in het bloed. De broers kwamen in 1995 van Algerije naar België om hier te studeren, maar vergaten nooit van waar ze kwamen. “Onze ouders en de generaties voor hen waren allemaal dadeltelers”, zegt Krimo. “Wij zetten dus een familietraditie verder. De beslissing viel nadat mijn vader overleed in 2009. Toen hebben mijn broer en ik beslist om de familieoase in Algerije over te nemen en het werk verder te zetten.”

Wortels

De broers combineren hun dadelbedrijfje met hun gewone job. Krimo zelf is actief in internationaal business management. “We gebruiken een aantal onderaannemers voor de verpakking en de verdeling”, zegt hij. “Zelf trekken we elk om beurt naar Algerije zodat we om de twee maanden een kijkje gaan nemen. In de oase hebben we mensen in dienst die de dadels telen en samen zorgen we ervoor dat de oogst naar België komt. De verwerking gebeurt dan hier.”

Voor Krimo betekent de dadelteelt een verbinding met de wortels van zijn familie. “Het dorp van mijn vader is een waar je spontaan verliefd op wordt”, zegt hij. “Ik heb afgelopen lente voor het eerst mijn eigen zoon meegenomen en hij zei me dat het een van de mooiste plekken was die hij al gezien had. Dat wij nu het werk verder zetten dat al zeven generaties in de familie zit is niet alleen plezant, maar ook een eer. We hopen dat onze kinderen dit later ook overnemen.”

De broers en Biotamra zullen niet op hun lauweren rusten nadat ze de prijs hebben binnen gehaald. “Nu verkopen we onze producten via biowinkels en dat loopt goed, maar we zouden in België graag toegang krijgen tot enkele grote retailers”, zegt Krimo. “Daarnaast willen we onze producten in de toekomst internationaal verdelen. Ten slotte werken we nu nog aan twee à drie nieuwigheden die we binnenkort willen lanceren.”