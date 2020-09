Brusselse crisiscel zit samen na overleg tussen premier Wilmès en minister-president Vervoort JMBB

26 september 2020

17u19 0 Brussel De gewestelijke crisiscel zit momenteel samen om de evolutie van het coronavirus in het Hoofdstedelijk Gewest te bespreken.

In Brussel zullen “heel vlug striktere maatregelen” de evolutie van het coronavirus moeten indijken. Dat stelde premier Wilmès vanochend op Radio 1. Na een overleg met de premier lijkt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) daar gehoor aan te geven.

Over de inhoud van de vergadering tussen de premier en de minister-president kan men op het kabinet-Vervoort niks kwijt. Na afloop van hett overleg is beslist de gewestelijke crisiscel samen te roepen voor een crisismeeting. Tot die crisiscel behoren de negentien burgemeesters van de Brusselse gemeenten, de Hoge Functionaris van het Geest, Inge Neven van de Gezondheidsinspectie, de politiezones en de minister-president zelf, die de meeting in quarantaine bijzit.

Op het kabinet van minister Maron is te horen dat de vergadering is bijeengeroepen door de Hoge Functionaris van het Gewest, de rol die ongeveer overeenstemt met die van provinciegouverneur.

Na de Nationale Veiligheidsraad hielden Brusselse beleidsmakers het been stijf, ondanks het sterk stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in het gewest. Er zou gewacht worden op de geplande Gewestelijke Veiligheidsraad van komende maandag. Daar is dus verandering in gekomen.