Brusselse coronacijfers stijgen verder terwijl hoofdarts Kliniek Sint-Jan waarschuwt voor “Antwerpse situatie” JMBB

30 juli 2020

12u24 0 Brussel Gisterenavond Gisterenavond waarschuwde de hoofdarts van de Brusselse Kliniek Sint-Jan voor een “Antwerpse situatie” in Brussel , aangezien het aantal positieve coronatests de laatste dagen alarmerend hoog is in het gewest.

Intussen blijkt uit de laatste coronacijfers dat vier Brusselse gemeenten het alarmpeil van twintig gevallen per 100.000 inwoners hebben overschreden. Die gemeenten zijn Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, en Watermaal-Bosfoort. Het gaat om veertig gevallen per 100.000 in Ganshoren en vierentwintig per 100.000 in de overige drie gemeenten. Daarnaast komen meer en meer gemeenten in de buurt van de kaap van twintig besmettingen per 100.000 inwoners.