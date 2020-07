Brusselse coronacijfers liggen wellicht hoger dan gedacht: door praktische beslommernissen in testcentra worden minder mensen getest JMBB

27 juli 2020

11u32 0 Brussel De Bruzz. De voornaamste reden voor dat vermoeden zijn de praktische beslommernissen rond het hele testproces, waardoor een bovengemiddeld aantal mogelijk besmette patiënten niet getest wordt. De relatief lage Brusselse coronacijfers zouden wel eens sterk onderschat kunnen zijn, meldt. De voornaamste reden voor dat vermoeden zijn de praktische beslommernissen rond het hele testproces, waardoor een bovengemiddeld aantal mogelijk besmette patiënten niet getest wordt.

Er gebeurt in principe overal in het land een onderschatting van het aantal coronagevallen, maar Brusselse huisartsen vermoeden dat die onderschatting wel eens forser zou kunnen zijn in het gewest. Dat heeft te maken met minder testmogelijkheden en een praktische en administratieve rompslomp rond het testen. Zo daalde niet alleen het aantal ziekenhuizen waar getest kan worden, maar kunnen patiënten in het weekend niet vrijwillig naar een testcentrum afzakken. Er is eerst een formulier van een huisdokter nodig, maar zo'n 30 % van de Brusselaars heeft geen huisarts. Daarbovenop is er onduidelijkheid of tests al dan niet worden terugbetaald: dat zou enkel het geval zijn als je een voorschrift hebt gekregen. Ook bleek dat de wachttijden aan de Brusselse centra soms hoog kunnen oplopen.

