Brusselse CLB's krijgen dubbel zoveel meldingen tijdens lockdown: “Meer problemen thuis” SRB

18 juni 2020

17u51

Bron: Belga 0 Brussel De drie CLB’s van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben tijdens de lockdown dubbel zoveel interventies uitgevoerd voor verontrustende en problematische thuissituaties.

In vergelijking met de maand maart van dit jaar, tijdens de lockdownperiode, en van vorig jaar in 2019 merken de CLB’s een zichtbare stijging. Met 224 interventies is er een verdubbeling voor het fenomeen ‘verontrusting’ en voor het fenomeen ‘problemen thuis’ waren er 467 interventies, dat is ook een verdubbeling. Dat laatste fenomeen is een brede categorie waaronder interactieproblemen, financieel-materiële problemen, verwaarlozing of opvoedingsproblemen in gezinsverband vallen.

Dat blijkt uit cijfers die Bianca Debaets (CD&V) als raadslid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) opvroeg bij bevoegd collegelid Sven Gatz (Open Vld). “Het is geen goed nieuws dat de cijfers stijgen, want achter die cijfers zitten kinderen, jongeren, gezinnen die het moeilijk hebben”, aldus Debaets.

Dweilen met de kraan open

Over alle CLB’s heen zijn het aantal dossiers rond problematische en verontrustende thuissituaties de afgelopen drie schooljaren verdrievoudigd.

“In het schooljaar 2015-2016 namen de CLB’s nog een opdracht op voor 2.367 leerlingen, in 2018-2019 was dat al gestegen tot 7.314. Dat ligt niet enkel aan de stijging van het aantal leerlingen, maar ook aan het stopzetten van de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg. Die elementen zorgen ervoor dat het voor de CLB’s soms dweilen met de kraan open is”, stelt Debaets vast.

Sinds kort bestaat wel het KANS Centraal Meldpunt Brussel, een initiatief van vzw Triptiek in samenwerking met de drie Brusselse CLB’s. Daarnaast kunnen medewerkers van de CLB’s ook rekenen op een samenwerking met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en het Onderwijscentrum Brussel.