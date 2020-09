Brusselse cafés verenigen zich: “Voor een café dat vooral in de late uurtjes gasten over de vloer krijgt, is om 23 uur sluiten een catastrofe” JMBB

30 september 2020

16u46 1 Brussel Een aantal (kleinere) Brusselse cafés komt in verzet tegen het vervroegde sluitingsuur voor cafés, dat sinds maandag geldt in het Brussels Gewest. “Er is geen enkele aanwijzing dat COVID-19 zich sneller verspreidt in een café”, zegt Liza Miller, de aanstookster van de actiegroep.

De Facebookgroep ‘Rassemblent de l’Horeca Bruxellois’ is nog maar enkele dagen jong, maar telt ondertussen al bijna duizend leden. “We moesten reageren op de verscherpte maatregelen”, zegt Liza Miller, die zelf de bar Le Pantin uitbaat op het Flageyplein. “We willen ons ertegen verzetten door ons te verenigen, niet door ongehoorzaam te zijn. De bedoeling is om met deze groep te streven naar een betere representatie van alle horeca. We zoeken middelen om ons te verdedigen.” Liza voelt zich net als andere uitbaters van kleinere cafés niet vertegenwoordigd door de Brusselse horecafederatie. “We willen een nieuwe federatie creëren die naast de huidige kan bestaan, ofwel onze vereniging integreren in de Federatie Horeca Brussel”, luidt het. Die federatie zou vooral een spreekbuis zijn van de grotere horeca, en niet van de kleinere.

Lawaai

Deze week nog plant de groep een eerste vergadering. Veel kleine cafés konden tijdens de coronacrisis geen beroep doen op de terrasuitbreiding en worden nu nog eens extra hard geraakt waar het pijn doet. “Ongeveer een derde van mijn cliënteel bestaat uit mensen die na een restaurantbezoek een glas komen drinken. Als die mensen tot 22 uur of langer op restaurant blijven, komen ze niet meer naar mijn café als ik een uur later al toe moet. 23 uur is een enorm verschil. Mijn café is meer een winterbar, waar mensen tot in de late uurtjes blijven plakken. Wij zullen het wel overleven, maar ik maak me zorgen om jongere nachtcafés.”

De eerste actie van de groep wordt een symbolisch, vijf minuten durend moment van lawaai, elke vrijdag om 18 uur. “We roepen alle horeca-uitbaters op om vijf minuten lang zoveel mogelijk lawaai te maken en zo onze onvrede met de situatie te laten horen”, aldus Liza.