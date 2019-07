Brusselse cafés teleurgesteld over de Tour: “Een miljoen bezoekers? Waar zaten die?” SZM

07 juli 2019

18u12 0 Brussel Hoewel Brussel afgelopen weekend bruiste, blijven de caféhouders ietwat teleurgesteld achter. “De stad had een miljoen bezoekers verwacht, maar daar hebben wij niks van gemerkt”, klinkt het bij velen. Voor de meeste horecazaken bleef het ‘Tour-effect' uit. “We hebben een normaal weekend gedraaid, niets bijzonders.”

Bij grote voetbalevenementen lopen de cafés gemakkelijk vol, maar de Tour had verre van zo'n impact. Integendeel, het leek wel of de wielertoeristen hun weg niet vonden naar de Brusselse cafés. Bovendien waren er weinig echte Brusselaars te bespeuren tussen het hele Tour-gewemel.

Positief voor imago

Volgens Paul-Louis De Gendt, uitbater van café-brasserie La Brouette op de Grote Markt, zullen de cafés geen directe winst overhouden aan de Tour. “Op lange termijn is dit zeker positief voor het imago van onze stad Brussel en bijgevolg ook voor de Brusselse cafés. Voor één keer komen we niet in het buitenlandse nieuws door de aanslagen, maar door een positief evenement”, zegt hij.

In café El Metteko en andere cafés op het Sint-Goriksplein heerst er vooral teleurstelling. Daar luidt het dat de Tour niet méér toeristen heeft meegebracht dan tijdens een doorsnee zomerweekend. Dat is volgens de uitbater vooral te wijten aan de onafgewerkte voetgangerszone. “Welke toerist gaat nu op een terrasje zitten met uitzicht op een werf?”, luidt het in café El Metteko. “Als de stad spreekt van een miljoen bezoekers, waar zaten die dan?”

Dezelfde mening weerklinkt bij café Les Brasseurs. De reden volgens een ober zou zijn dat de Tour een buitengebeuren is en dat de wielertoeristen, aangezien er ook drank gekocht kan worden langs het parcours, niet de nood hebben om in Brusselse cafés af te zakken. “Als de Tour bijvoorbeeld in de winter zou plaatsvinden, dan zou het een heel andere situatie zijn.”

Le Grand Café op de hoek van de Beurs heeft alleen zaterdag goed gedraaid. Toen was de de start op de Grote Markt en vonden de toeristen gemakkelijk hun weg tot bij de brasserie. Uitbater Andres Van Den Heede, geeft wel toe dat vrijdag eerder een normale werkdag was en dat het zondag helemaal niet zo druk was.

Ook in KFK Hope waar er speciale Tour-kortingen aangekondigd waren, klinken de uitbaters eerder teleurgesteld. “Een miljoen bezoekers, dat zal de stad wel overschat hebben. Misschien waren het er zo'n 500.000 maar zeker geen miljoen.”