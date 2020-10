Brusselse cafés krijgen extra premie van 2.000 euro SRB

08 oktober 2020

13u28

Bron: Belga, eigen info 0 Brussel Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel heeft besloten om de cafés en bars Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel heeft besloten om de cafés en bars die een maand lang de deuren moeten sluiten te compenseren met een premie van 2.000 euro. De stad roept privéverhuurders op om deze maand geen huur te innen.

De Brusselse horeca wordt hard getroffen door de beslissing die de provinciale crisiscel gisteren nam om de cafés in het Brussels gewest een maand lang te sluiten in de strijd tegen het coronavirus. Voor de zaken die zich op het grondgebied van de stad Brussel bevinden, is de premie van 2.000 euro een extra steunmaatregel boven op gewestelijke steunmaatregelen die mogelijk in de komende dagen worden aangekondigd.

De cafés en bars die gedwongen moeten sluiten krijgen daarbovenop al een vrijstelling van minstens één maand indien ze huurder zijn bij de Regie der Gebouwen en het OCMW van de Stad Brussel.

Solidariteit

“We roepen privéverhuurders en brouwers op om deze maand geen huur te innen. Er is op dit ogenblik nood aan solidariteit tussen huurders en verhuurders”, klinkt het bij het college van de stad Brussel.

De huurders van de sportkantines van de Stad Brussel krijgen eveneens een vrijstelling. Voor de extra steunmaatregel wordt een miljoen euro uitgetrokken. De gesloten nachtclubs hebben ook recht op deze premie.

Het Gewest zou afzonderlijk nog een premie voorzien, maar daarover is de beslissing nog niet gevallen. De burgemeester van Etterbeek, Vincent De Wolf (MR) zei woensdag dat ook hij cafés een aanvullende premie wil toekennen.