Brusselse cafés bereiden zich voor op laatste avond: “Impact zal groter zijn dan na aanslagen 22 maart” JCV

13 maart 2020

16u35 0 Brussel De horeca in Brussel verwacht zich aan een schok die groter zal zijn dan die na de aanslagen van 22 maart. Om middernacht vrijdagavond sluiten de meeste zaken de deuren. Sommige cafés openen wat vroeger de deuren of bieden kortingen aan. “We verwachten nog veel volk.”

In het bekende café Au Daringman op de Vlaamsesteenweg is de middagspits net voorbij. “Het was drukker dan gewoonlijk, ik verwacht hetzelfde voor vanavond”, zegt eigenares Martine Peeters. “Om 12 uur doe ik de deuren dicht, al verwacht ik niet dat het makkelijk zal zijn om iedereen naar huis te krijgen.”

Voor Peeters is de sluiting een serieuze domper. “Maar het is voor iedereen even erg”, zegt ze. “Er is veel geklaag, maar dat verandert uiteindelijk niets. De maatregelen die genomen zijn, zijn nodig. Tot 3 april zijn we nu alvast dicht. Ik denk dat ik mijn grote kuis dit jaar wat eerder zal doen. Ik hoop in ieder geval dat er een vorm van compensatie komt.”

Koffiedik kijken

Bij café Merlo even verderop hebben ze de deuren wat vroeger geopend om de vaten bier op te krijgen. “Maar om kwart voort twaalf geven we de laatste”, zegt eigenaar Waldo Marlier. “De politie zal blijkbaar controles uitvoeren en het is ook best dat iedereen zich aan de regels houdt. Hoe het verder zal gaan, is nu nog koffiedik kijken. Ik heb vandaag geprobeerd om mijn vast personeel aan te melden voor technische werkloosheid, maar de website daarvoor lag plat.”

Enkele cafés nemen alvast hun toevlucht tot originele maatregelen. Zo organiseert bierbar Dynamo in Sint-Gillis een ‘Killing the Kegs’-avond. Op bieren die meegenomen worden naar huis is er 10 procent korting.

Steun

De schok van de algemene sluitingen zal in ieder geval hard zijn voor de Brusselse horeca. “De cafés gaan dicht en in sommige restaurants kan je nog wel afhalen, maar de vraag is of dat iets uitmaakt”, zegt Philippe Trine, voorzitter van Horeca Brussel. “Dit wordt een kwestie van overleven. Er staan al verschillende overlegmomenten met de verschillende overheden op de planning, want er zal steun nodig zijn aan de horeca.”

Niet alleen cafés en restaurants zullen hard getroffen worden, ook de hotels moeten zich aanpassen. De sector liet al weten dat de gevolgen nu al twee tot drie keer groter zijn dan na 22 maart. “Verschillende hotels zijn ook hun bars en restaurants kwijt”, zegt Trine. “Er mag nergens een grote samenkomst van mensen zijn. Wie dus een kamer met ontbijt heeft, krijgt die maaltijd op een schotel voor de deur van zijn kamer.”

Na de aanslagen van 22 maart ging Brussel al een week lang op slot. De impact van corona zal waarschijnlijk nog harder zijn, denkt Trine. “De gevolgen zullen gigantisch zijn. De sluitingen gaan voorlopig door tot 3 april, maar niemand weet of het dan echt gedaan zal zijn.”