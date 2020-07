Brusselse caféhouders vangen bot voor rechter: “geen bewijs van schade” Wouter Hertogs

10 juli 2020

13u42 0 Brussel De burgerlijke rechtbank van Brussel heeft de Belgische federatie van caféhouders (FedCaf) en elf Brusselse cafébazen in het ongelijk gesteld in hun geding tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze hadden aangevoerd dat het gewest fouten heeft begaan bij het toekennen van vergoedingen aan bedrijven die door de coronacrisis werden getroffen.

De eisers vroegen dat justitie het Brusselse gewest voorlopig - in afwachting van de bodemprocedure - een aanvullende schadevergoeding zou opleggen om de zware omzetverliezen op te vangen. Ze beweerden dat ze, met name door hun in Vlaanderen gevestigde concurrenten, werden gediscrimineerd met betrekking tot de compensatie die door de overheid werd toegekend aan handelaren die door de coronacrisis werden getroffen. In Brussel ontvingen bedrijven die moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan een premie van 4.000 euro per maand. In Vlaanderen werd een premie met hetzelfde bedrag toegekend, verhoogd met een tweede premie van 160 euro per sluitingsdag rekening houdend met het feit dat sommige bedrijven eerder konden heropenen. Voor de Brusselse caféhouders en de FedCaf beging het Brussels gewest een fout door voor alle sectoren een ongedifferentieerde beslissing te nemen over de hoogte van de premie. Volgens hen moest rekening worden gehouden met het feit dat bepaalde bedrijven langer gesloten moesten blijven dan andere en vervolgens onder strengere voorwaarden konden heropenen dan andere.

De rechtbank was van oordeel dat de caféhouders geen concreet bewijs hebben geleverd van hun schade. Meer bepaald hebben ze in deze voorlopige procedure niet voldoende aangetoond dat hun belangen worden geschaad door een imminent gevaar dat hen niet toelaat de uitkomst van de bodemprocedure af te wachten.