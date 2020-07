Brusselse burgemeesters reageren op mondmaskerplicht: “Ze hebben het eindelijk begrepen” JMBB

10 juli 2020

12u41 0 Brussel De beslissing van de federale overheid om mondmaskers in alle winkels, zalen, musea en andere binnenruimtes te verplichten, blijkt in een aantal Brusselse gemeentes al een tijdje ingeburgerd. “Ondanks eerdere kritiek, is de mentaliteit tegenover mondmaskers hier in de positieve zin geëvolueerd sinds begin mei”, klinkt het bij de Brusselse burgervaders.

Flashback naar 2 mei: de gemeente Etterbeek beslist op eigen houtje om mondmaskers te verplichten in een aantal drukke winkelbuurten. Ter herinnering: op dat ogenblik zijn alle winkels, op supermarkten na natuurlijk, nog steeds gesloten. “In sommige wijken, zoals de Jourdanwijk en de Jachtwijk, wisten we simpelweg dat het onmogelijk zou worden om anderhalve meter afstand te bewaren. Daarom wilden we anticiperen op de heropening van alle winkels door mondmaskers te verplichten en onze inwoners op die manier te sensibiliseren. Onze kernboodschap was en blijft: niet sanctioneren, maar elkaar beschermen,” reageert burgemeester Vincent De Wolf (MR).

Communicatie

“Je kunt nu zeker stellen dat een overgrote meerderheid van de Etterbeekenaars het mondkapje tijdens de afgelopen maanden inderdaad droeg in openbare ruimtes. De mensen beseffen ook dat het weinig zin heeft om een masker wel te dragen op de metro of bus, maar niet meer zodra ze uit het station stappen en in een even drukke buurt terechtkomen,” gaat De Wolf verder. De sleutel tot dat verhoogd bewustzijn lag volgens de liberale burgemeester in heldere communicatie tussen de verschillende partners. “We zaten meermaals samen met zowel inwoners als handelaars om de mondmaskerdracht te bespreken. De mentaliteit tegenover mondmaskers is hier in de positieve zin geëvolueerd sinds begin mei, en de opflakkering van het virus in sommige Europese regio’s versterkt dat gevoel alleen maar.”

De mensen beseffen ook dat het weinig zin heeft om een masker wel te dragen op de metro of bus, maar niet meer zodra ze uit het station stappen en in een even drukke buurt terechtkomen

De Wolf kreeg destijds afwisselende reacties, maar beseft dat ieder gemeentebestuur een andere dynamiek kent. “De ene gemeente is de andere niet. Ik neem het mijn collega’s niet kwalijk dat zij mij destijds niet gevolgd zijn. Het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen dat de federale plicht er eerder had moeten komen, of dat andere Brusselse gemeentes eerder in dit idee hadden moeten meegaan, maar je moet natuurlijk ook met praktische overwegingen rekening houden, zoals het aantal beschikbare mondmaskers.” Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, slaakt een zucht van opluchting aan de andere kant van de telefoonlijn. “Ze hebben het eindelijk begrepen. Nu, begrijp me niet verkeerd: dit is gewoon een heel goede beslissing, en dat is het voornaamste.”

Kritiek

“Laten we niet vergeten dat ik heel wat kritiek heb moeten slikken toen we deze maatregel hier lokaal aankondigden,” vertelt Kir. Tegelijkertijd bleek vorige week dat de mondmaskerplicht in een drukke winkelstraat in Sint-Joost-ten-Node nogal lauwtjes werd nageleefd. Kir: “Aan het begin werd die regel volgens ons wél goed opgevolgd, maar toen begon men te spreken over vakanties, kwamen er geen dagelijkse coronacijfers meer en is er iets veranderd in het hoofd van de inwoners. Daarnaast speelde ook de context rond mijn beslissing mee: de kritiek die ik heb ontvangen, heeft de daadkracht bij de burgers om een masker te dragen, verminderd. Nu merken we de afgelopen week weer meer ongerustheid en angst voor heropflakkeringen of een tweede golf. Net daarom is het goed dat er nu vanuit federaal oogpunt een duidelijk signaal wordt gegeven.”