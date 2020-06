Brusselse burgemeester Close: “Volk moet zich kunnen uitdrukken” JCV

08 juni 2020

09u25 0 Brussel De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) heeft maandag gereageerd op de betoging tegen racisme van zondag, die door de Stad Brussel getolereerd werd. “Als burgemeester moet ik het evenwicht bewaren tussen de openbare orde, de vrijheid van meningsuiting en de problematiek van de volksgezondheid”, zei hij.

De betoging, waaraan naar schatting 10.000 mensen deelnamen, verliep zondag zonder problemen. Nadat de betoging was afgelopen, en het grootste deel van de manifestanten al naar huis keerde, kwam het wel tot onlusten met kleinere groepjes. Daargbij werden ook verrschillende winklels geplunderd. De Brusselse politie pakte tot nu 239 mensen op, in zeven gevallen gaat het om een gerechtelijke aanhouding, zei Close.

Close kreeg zondagavond al heel wat kritiek. De Stad Brussel had dan wel geen officiële toestemming gegeven voor de betoging, maar kondigde wel aan dat ze ze zou tolereren. “Het volk moet zich kunnen uitdrukken”, zei Close daarover maandag. “We kunnen niet langer vragen om een vorm van woede te onderdrukken, wanneer diversiteit in het Brusselse DNA zit en net zijn kracht uitmaakt.”

Close benadrukte ook “de grote verantwoordelijkheidszin van de manifestanten, van wie 99,9 procent een mondmasker droeg”.

Onder meer MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is erg scherp voor Close. Ook de Brusselse N-VA reageerde zondagavond al dat Close “Een verpletterende verantwoordelijkheid draagt”. “Het is misschien net het thema van de manifestatie dat problematisch is voor sommige leden van de MR”, reageerde de burgemeester. Gevraagd naar de kritiek van premier Sophie Wilmès, antwoordde hij dat “ze mijn telefoonnummer heeft en mij al sinds donderdag had kunnen bellen”. “Ik stel ook vast dat een bepaalde partij elke dag voor een andere polemiek zorgt”, besloot Close.