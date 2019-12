Brusselse burgemeester Close verbiedt actie Extinction Rebellion op Grote Markt SHVM

18 december 2019

18u06

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 Brussel De Brusselse politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene en de radicale klimaatactiegroep Extinction Rebellion hebben geen compromis kunnen vinden over de actie “Extension Rebellion” die de klimaatbetogers vrijdag willen voeren. Hun actie van burgerlijke ongehoorzaamheid is gepland op de Grote Markt, maar dat is en blijft een neutrale zone waar niet geprotesteerd mag worden.

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen om 20.08 uur, na het klank- en lichtspektakel van Winterpret, samen luidop een “tweede verklaring van de opstand” voorlezen. Maandag klonk het op de Brusselse gemeenteraad nog dat er naar een consensus gezocht werd, zoals dat het geval is voor de 1.000 betogingsaanvragen op Brussels grondgebied. Maar dat compromis werd niet gevonden. “Tot op vandaag werd geen enkele aanvraag tot betoging ingediend door Extinction Rebellion”, aldus Brussels burgemeester Philippe Close (PS).

Het gaat dus om een niet-toegelaten betoging en de burgemeester herhaalt dat elke betoging in de neutrale zone die de Grote Markt is, verboden is. De politie, die waarschijnlijk massaal aanwezig zal zijn, krijgt de opdracht om passend te reageren op het verloop van de actie.

“We willen dat de mensen die op dat ogenblik de Grote Markt willen betreden, zich hiervan goed bewust zijn, zodat misverstanden kunnen worden vermeden”, benadrukt de Brusselse burgervader.

Extinction Rebellion kondigde eerder al aan dat een verbod hen niet zal tegenhouden om alsnog af te zakken naar de Grote Markt. Ze roepen hun aanhangers zelfs op om dat zo incognito mogelijk te doen.