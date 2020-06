Brusselse brandweermannen vormen indrukwekkende erehaag voor overleden geneesheer Robby Dierickx

06 juni 2020

13u07 0 Brussel Enkele tientallen Brusselse brandweermannen hebben zaterdagochtend in Ukkel een erehaag gevormd voor hun collega Maurice ‘Le Doc’ Kaisse. De 63-jarige korpsgeneesheer overleed op 31 mei aan een hartaanval in zijn slaap.

In 1992 werd Maurice Kaisse aangeworven als korpsgeneesheer bij de Brusselse brandweer. Bijna dertig jaar lang streed hij voor de verbetering van de werkomstandigheden en het welzijn van het personeel. Zo had hij aandacht voor werknemers die met een burn-out of verslavingen kampten, maar ving hij ook brandweermannen met kanker op. Daarnaast is hij ook de auteur van de hygiënefiches die tijdens de huidige coronapandemie waardevol zijn voor de brandweer. Maurice Kaisse was vooral gespecialiseerd in rampengeneeskunde, urgentiegeneeskunde, toxicologie en arbeidsgeneeskunde.

Coronamaatregelen

Vorige week zondag overleed de korpsgeneesheer echter plots aan een hartaanval in zijn slaap. Zaterdagochtend vond de afscheidsplechtigheid in het crematorium in Ukkel plaats, maar door de huidige coronamaatregelen mocht slechts een beperkte groep de plechtigheid bijwonen. Om toch gepast afscheid van hun collega te nemen, vormden de brandweermannen een erehaag voor Kaisse.