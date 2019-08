Brusselse brandweerman mag zich ‘Ultimate Fire Fighter’ noemen JCV

16 augustus 2019

11u23 0 Brussel Gilles Degallaix van de Brusselse brandweer heeft de ‘Ultimate Fire Fighter’-competitie in het Chinese Chengdu gewonnen. Daar gaan de ‘World Police and Fire Games’ door, de Olympische spelen voor politie en brandweer.

Degallaix (34) mocht het goud mee naar huis nemen in de individuele competitie voor brandweermannen boven de 30 jaar. Voor de ‘Ultimate Fire Fighter’-competitie moeten deelnemers verschillende proeven uitvoeren die verband houden met hun beroep, zoals emmers vullen en ladders beklimmen.

Degallaix zelf is zeer tevreden met zijn overwinning. “Ik ben erg fier”, zegt hij. “En ook enorm opgelucht. In 2016 heb ik mijn heup ontwricht en drie weken daarvoor had ik al een knieblkessure opgelopen. De dokters hadden me toen gezegd dat het niet vanzelfsprekend zou zijn om terug op dit niveau te komen.”

Voor de Brusselse brandweerman bood de competitie een mooie uitdaging. “Je kan je hier meten met andere brandweermannen van over de hele wereld en dat maakt het heel interessant”, aldus Degallaix. Hij was trouwens niet de enige die het goed deed. In dezelfde competitie kaapte collega Marco Vanderberghe een bronzen medaille weg.

In totaal stuurt de Brusselse brandweer 34 atleten naar de spelen. Zij verzamelden tot nu toe al 18 medailles, waarvan 9 gouden.