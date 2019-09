Brusselse brandweer vernietigt voor het eerst Aziatische hoornaars SVM

09 september 2019

17u14

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse brandweer heeft zondag voor het eerst zelf een nest Aziatische hoornaars vernietigd. Tot nu toe werd daarvoor een beroep gedaan op specialisten van de Universiteit Gent (UGent) en van het Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W), maar de Brusselse brandweer besloot haar personeel zelf een opleiding te laten volgen.

“De Aziatische hoornaar is een bedreiging voor de bijenpopulatie”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De opmars van dit exotische insect dient te allen prijzen gestopt te worden om een eventuele verstoring van het evenwicht in de voedselketen te vermijden. Tot nu toe schakelden we specialisten van UGent en van het CRA-W in om de insecten te identificeren en om te helpen de nesten te verdelgen, maar in 2018 hebben we besloten onze brandweerlieden op te leiden bij het CRA-W om deze taak over te nemen.”

Intussen zijn er al een veertigtal leden van het “ART-team” (Animal Rescue Team) opgeleid. De Brusselse brandweer investeerde ook in specifieke interventiepakken, aangezien de beschermingskledij die gebruikt wordt bij inheemse wespen onvoldoende bescherming biedt. De Aziatische hoornaar heeft immers een langere angel en kan gif in de ogen van de brandweerlui spuiten. Er werd ook materiaal aangeschaft om vanop afstand insecticide, onder druk, in de nesten te injecteren.

Eerste keer

Vorige week merkte een brandweerman Aziatische hoornaars op in het Brusselse en zaterdag trof een andere brandweerman, instructeur van het ART, het nest aan in een boom, op een hoogte van ongeveer 15 meter. “Daarop werd besloten voor de eerste keer het gevormde personeel uit te sturen en de opgestelde procedure te testen en te evalueren”, aldus de brandweerwoordvoerder. “Er werd eerst gebruikgemaakt van een hoogtewerker om het gif met een speer van 5 meter in het nest te injecteren, later werd gebruikgemaakt van een speer van 22 meter om het gif vanop de grond in te brengen. De interventie was een succes.”