Brusselse brandweer stuurt atleten naar Olympische Spelen voor hulpdiensten in China: “Groepsgevoel gaat voor” JCV

07 augustus 2019

18u41 0 Brussel 38 atleten van de Brusselse brandweer zijn dezenamiddag vertrokken naar het Chinese Chengdu voor de ‘World Police and Fire Games’, zeg maar de Olympische spelen voor politie en brandweer. Op de vorige editie won de brandweer 30 medailles en deze keer wil de delegatie het nog beter doen.

Na de Olympische Spelen zijn de World Police and Fire Games (WFPG) de grootste sportcompetitie ter wereld. Elke twee jaar nemen er zo’n 12.000 politieagenten en eerstehulpverleners uit meer dan 70 landen deel. Twee jaar geleden rijfde de Brusselse brandweer in Los Angeles 13 gouden, 11 zilveren en 6 bronzen medailles binnen. Doel is om dit jaar nog beter te doen. “Dat is de bedoeling, al verwachten we dat de concurrentie een pak sterker zal zijn", zegt Philippe Dupan van de Brusselse brandweer. “Sommige landen vaardigen professionele atleten af en dan weet je dat het moeilijk wordt.”

We willen nog beter doen dan twee jaar geleden: toen behaalden we 30 medailles. We verwachten wel dat de concurrentie een pak sterker zal zijn, want sommige landen vaardigen professionele atleten af en dan weet je dat het moeilijk wordt Philippe Dupan

De brandweermannen zullen in Chengdu deelnemen aan verschillende klassieke sporten. Vooral in het judo en het wielrennen gooien de Belgische deelnemers hoge ogen. “Maar er zijn ook een aantal disciplines die heel erg gericht zijn op onze job”, zegt Dupan. “Voor de politieagenten zijn er schietcompetities. Voor de brandweermannen zijn er wedstrijden in ladders beklimmen en emmers vullen. In een wedstrijd moeten de deelnemers een gebouw van 53 verdiepingen beklimmen via de trap, in hun volledige uitrusting. Al die zaken vallen onder de ‘Ultimate Firefighter’ competitie.”

Brussel en Brugge

De Brusselse brandweer mag ons land vertegenwoordigen omdat het korps vorig jaar de 3de editie van de ‘Belgian fire Games’ won. Toch zijn zij niet de enigen die deelnemen. “Onze volleybalploeg bestaat uit mensen uit Brussel en mensen van de politie van Brugge”, zegt Dupan. “Die wouden allebei deelnemen, maar kwamen niet aan genoeg deelnemers. Daarom hebben we de handen maar in elkaar geslagen.”

De brandweer mikt op competitie, maar ziet in de spelen ook een kans om de groepsgeest te versterken. “Daarom hebben we mensen vanuit het hele korps meegenomen”, zegt Dupan. “Niet noodzakelijk de beste atleten, maar wel een mooie mix. We willen de nieuwe rekruten een kans geven. Zo zit er bij de voetbalploeg een jongen van 22 jaar oud. De spelen zijn ook een mooie kans om binnen het departement alle sporten te promoten. Bij onze job is het heel belangrijk dat iedereen in goede conditie is.”

Primeur

Die minivoetbalploeg is trouwens een primeur want het is de eerste keer dat er een voetbalploeg mee gaat naar de WFPG. “In totaal spelen er 32 ploegen mee, dus we zullen onze lat niet te hoog leggen”, zegt voetballer Kenneth Diseur. “We willen vooral een fair en respectvol tornooi spelen. En de Brusselse brandweer goed vertegenwoordigen.”