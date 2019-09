Brusselse brandweer steekt steeds vaker de grens over: “Draaien op voor tekort aan brandweermannen” JCV

02 september 2019

17u33 0 Brussel De Brusselse brandweer kwam vorig jaar ruim 900 keer tussen in Vlaams- en Waals-Brabant, opnieuw een stijging in vergelijking met het jaar ervoor. Da vakbonden in Brussel krijgen de indruk dat ze als vangnet dienen voor het personeelstekort van hun collega’s.

De verschillende brandweerzones in België kunnen voor snelle bijstand beroep doen op elkaars diensten. Het principe daar is: wie het snelste ter plaatse kan zijn en hulp kan bieden, wordt uitgestuurd. Zo kan het dat de Brusselse brandweer gaat blussen in Sint-Pieters-Leeuw, terwijl de brandweerpost van Vilvoorde tussenkomt in Neder-Over-Heembeek. De overeenkomst geldt alleen voor dringende oproepen. Voor het leegpompen van een kelder of de verdelging van een wespennest moet je je eigen korps aanspreken.

De Brusselse brandweer kwam vorig jaar zo 917 keer tussen in Waals- en Vlaams-Brabant, zo weet La Dernière Heure. Ter vergelijking: in 2016 was dat nog 491 keer. Per jaar rukt de Brusselse brandweer meer dan 10.000 keer uit. De interventie buiten het Brussels Gewest zijn goed voor een zevende plaats in de rangschikking, net na de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. De Stad Brussel spant de kroon met 3.567 tussenkomsten.

Personeelstekort

Nu was er de laatste jaren algemeen meer werk voor de Brusselse brandweer, toch spelen er volgens de vakbonden andere elementen mee. “Veel van onze kazernes liggen op een steenworp van Vlaanderen”, zegt Eric Labourdette van vakbond VSOA. “Het is dus logisch dat we af en toe tussenkomen. Maar ik heb de indruk dat de bezetting in de kazernes buiten Brussel niet altijd even goed is en dat men ons als een soort vangnet gebruikt. Laatst ben ik zelf mee een vrouw gaan bevrijden die gekneld zat in een wagen en toen zijn we voorbij de kazernes van Overijse en Waver gereden. Pas op, dat wil niet zeggen dat daar niemand zit, maar zij kunnen bezig zijn met andere interventies.”

De Brusselse brandweer heeft op elk mogelijk moment minimaal 160 manschappen die van wacht zijn. “Wij hebben genoeg personeel, wat een aantal jaar geleden niet het geval was”, zegt Labourdette. “Maar ik heb de indruk dat men daar in Vlaanderen en Wallonië wat van profiteert om minder personeel paraat te houden. Onze buurzones werken ook vaker met vrijwilligers en dat zie je aan de beschikbaarheid. Maar het tekort aan brandweermannen is een probleem in heel België, er is de afgelopen jaren te veel bespaard op de openbare dienst. Dat zie je niet alleen bij de brandweer, maar ook bij de politie.”

Volgens Labourdette komt de Brusselse brandweer in de Rand vooral tussenbeide in Kraainem, Sint-Pieters-Leeuw, Asse en Hoeilaart. “In sommige van de posten rond Brussem werkt men nog met hetzelfde aantal mensen als voor de hervorming”, zegt hij. “Ondertussen zou het personeel herverdeeld moeten zijn volgens een grondige risico-analyse, maar die regel blijft dode letter.”