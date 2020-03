Brusselse brandweer neemt voorzorgen bij interventies SHVM

16 maart 2020

Brussel Ook de Brusselse brandweer heeft een aantal richtlijnen te volgen in verband met het coronavirus. Dat laat woordvoerder Walter Derieuw maandag weten.

De brandweerlieden en ambulanciers zullen bij elke interventie een afstand van anderhalve meter bewaren tussen hen en de patiënt om in te schatten of de patiënt al dan niet besmet is met het coronavirus. “Indien dit wel het geval is, zal de brandweer een mondmasker aanbrengen bij de patiënt en zullen diens handen ontsmet worden met een hydroalcoholische oplossing”, aldus Derieuw.

“Brandweermannen dragen een mondmasker en handschoenen. Als er gevaar is voor spatten van lichaamsvocht, zetten de ambulancemedewerkers een veiligheidsbril op en doen ze een schort. Na het transport wordt de ambulance gedesinfecteerd.”