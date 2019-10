Brusselse brandweer moet tweemaal op zelfde dag uitrukken voor CO-intoxicatie: Vijftig personen vergiftigd SHVM

21 oktober 2019

09u57 0 Sint-Gillis De Brusselse brandweer rukte zondagavond tweemaal uit voor een CO-vergiftiging door een slecht werkende brander. Bij het eerste incident raakte zo’n dertien personen vergiftigd, bij het tweede incident een koppel van 70. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar.

Een ziekenwagen en een MUG-team werden zondagavond omstreeks 22.40 uur opgeroepen voor een persoon die het bewustzijn verloor in zijn woonst in de Waterloosesteenweg in Sint-Gillis. Bij het betreden van de woning, traden de CO-melders van de hulpverleners onmiddellijk in werking. Daarop verluchtte de hulpdiensten meteen de woning en evacueerden ze de bewoners. Sibelga, netbeheerder voor de distributie van aardgas en elektriciteit, kwam vervolgens ter plaatse.

De vergiftiging werd volgens woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw veroorzaakt door een slecht werkende gemeenschappelijke brander in de kelder, samen met een slechte afvoer van de verbrandingsgassen en scheuren in de schouw die door alle verdiepingen gaat. Sibelga verzegelde de gasteller en de brander.

De aanwezige MUG-arts onderzocht alle bewoners. Na een lichamelijke controle moesten dertien personen overgebracht worden naar diverse ziekenhuizen door zeven ziekenwagens. Eén persoon raakte ernstig vergiftigd. De andere twaalf bewoners waren licht geïntoxiceerd. De slachtoffers verkeerden niet in levensgevaar.

De aanwezige politie zorgde voor een perimeter en voor een vlotte doorstroming van de hulpvoertuigen.

Brander

Op hetzelfde ogenblik kwam er via de noodcentrale van Leuven een oproep binnen op de noodcentrale van Brussel voor de aanvraag van een ziekenwagen. Na de voorziene bevraging komen beide operatoren tot de conclusie dat het ook hier om een CO-vergiftiging zou gaan.

De Brandweer, een ziekenwagen en de MUG werden ter plaatse gestuurd naar Sint-Lambrechts-Woluwe in de Aprillaan. Daar troffen de hulpdiensten een koppel zeventigers aan met een CO-vergiftiging. Het paar werd meteen met twee ziekenwagens overgebracht naar het ziekenhuis. Ook zij verkeren niet in levensgevaar.

De oorzaak van de vergiftiging is volgens de woordvoerder eveneens een slecht werkende brander in het appartement. De brander werd verzegeld en het gebouw werd gecontroleerd en verlucht. De politie was eveneens ter plaatse om het werk van de hulpverleners vlot te laten verlopen.

Preventieve maatregelen

Na drie gevallen van CO-intoxicatie afgelopen weekend, geeft woordvoerder Walter Derieuw nog enkele tips mee om een CO-verspreiding tegen te gaan. Zo benadrukt hij dat personen enkel hun schouw moeten vegen indien het nodig is. Daarnaast adviseert hij om een nazicht en onderhoud van de branders door een erkend technieker te laten doen, idem voor de afvoer van de verbrandingsgassen en toezien op de aanvoer van verse lucht.

De symptomen die kunnen wijzen op een intoxicatie door CO zijn misselijkheid, overgeven, hoofdpijn, wazig zicht, kortademig, moeheid, verward zijn en geen lichamelijke inspanningen meer kunnen uitvoeren.