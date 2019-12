Brusselse brandweer maant aan tot voorzichtigheid op Nieuwjaar SHVM

26 december 2019

17u33 0 Brussel De Brusselse brandweer zal tijdens nieuwjaarsnacht extra personeel en middelen inzetten om de hulpverlening aan de Brusselaars en feestvierders zo optimaal mogelijk te maken. Dat meldt woordvoerder van de brandweer Walter Derieuw.

Toch benadrukt de brandweer om extra voorzichtig te zijn op Nieuwjaar. “Wij hopen dat wij onze interventies zullen kunnen uitvoeren in veilige omstandigheden, zowel voor ons personeel alsook voor de slachtoffers en de omstaanders, en dit in een kader van wederzijds respect”, klinkt het. “Tevens vragen wij enige verantwoordelijkheidszin bij het autorijden en hopen we dat ons ontzettingsvoertuig tijdens de oudejaarsnacht op stal mag blijven. Maak zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer, de verplaatsingen met de MIVB zijn trouwens gratis vanaf middernacht.”

Vorig jaar waren er 83 brand-interventies tussen 31 december om 20 uur en 1 januari om 7 uur, vergeleken met ongeveer twintig op een normale nacht. Daarom raadt de brandweer ook aan om zelf geen vuurwerk aan te steken. “Ze zeggen dat er altijd goede redenen zijn om te vieren. Brandweer Brussel vindt dat er evenveel goede redenen zijn om dat zonder vuurwerk te doen. In de eerste plaats omdat het in het hele Brussels Gewest verboden is. Ook op privéterrein. En dat is niet voor niets: vuurwerk is levensgevaarlijk, zowel voor mens als dier. Het verhoogd ook het risico op brand. En geloof ons, op oudejaarsavond willen we niet bij jou langskomen!”

Het advies van de brandweer? “Ga naar het traditionele nieuwjaarsvuurwerk aan het Atomium.”