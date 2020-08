Brusselse brandweer heeft handen vol na wolkbreuk Robby Dierickx

15 augustus 2020

18u22 0

Een wolkbreuk heeft zaterdag in de late namiddag voor wateroverlast gezorgd in Brussel. De brandweer was omstreeks 18 uur op vijftien verschillende plaatsen aan het pompen en heeft nog ruim zeventig oproepen op de wachtlijst staan. Onder meer aan IJzer, in de Rogiertunnel en op de Havenlaan in de buurt van Tour & Taxis staat het water hoog. De Brusselse brandweer roept iedereen op om het nummer 1722 te bellen in verband met de hevige regenval om zo de lijnen van de noodcentrale 112 te ontlasten.