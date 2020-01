Brusselse brandweer blust brand in spouwmuur in Sint-Lambrechts-Woluwe, zwangere vrouw afgevoerd naar ziekenhuis SHVM

De Brusselse brandweer is vandaag uitgerukt voor een brand in een spouwmuur tussen twee appartementen in Sint-Lambrechts-Woluwe. Bij het blussen van de brand werd gebruik gemaakt van een nieuwe techniek, namelijk 'Piercing Nozzles. Daarbij wordt een gat in de muur geboord waarlangs het water toegang krijgt tot het vertrek. Bij de brand werd een zwangere vrouw met een lichte CO-intoxicatie naar het ziekenhuis vervoerd.

Het incident ontstond omstreeks 14 uur in de Paul Hymanslaan. De brand woedde op het gelijkvloers in een spouwmuur tussen twee appartementen, die op dit moment gerenoveerd worden. “De isolatie raakte naar alle waarschijnlijkheid verhit door vonken van werken aan de elektriciteitsinstallatie”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. Om het vuur te doven werd gebruik gemaakt van ‘Piercing Nozzles’, een relatief nieuwe techniek en apparatuur. Meestal wordt deze apparatuur gebuikt om de verbrandingsgassen in een hermetisch, of goed geïsoleerd, lokaal af te koelen voordat brandweerlieden het vertrek betreden. Zo wordt vermeden dat, door een plotselinge toevoer van zuurstof door het openen van een deur, de gassen tot ontbranding komen. Bij de techniek wordt een gat in de muur of in een chassis van een raam geboord. Daarlangs kan het water in het vertrek verspreiden en kan er zo overgegaan worden tot koeling.

Tijdens deze interventie werd een gat geboord tot in de ruimte tussen de twee muren om zo toegang te hebben tot het isolatiemateriaal en kon de brand op die manier gedoofd worden. De brand veroorzaakte volgens Derieuw een verspreiding van lichte CO-waarden in het gebouw. Een zwangere dame werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht ter controle aangezien een foetus zeer gevoelig is voor CO.