Brusselse brandweer beschikt niet over aangepaste container om elektrische bus te blussen

21 februari 2020

07u55

Bron: Belga 1 Brussel Terwijl de Brusselse brandweer tegen de zomer van dit jaar hoopt over een eigen container te beschikken om een elektrische wagen te kunnen blussen, heeft de brandweer aan busbouwer Van Hool gevraagd hoe een elektrische bus moet geblust worden. Zo’n voertuig is immers te groot om in een klassieke container ondergedompeld te kunnen worden. Zo bleek uit het antwoord van Brussels staatssecretaris Pascal Smet, bevoegd voor Brandbestrijding, aan Ecoloparlementslid Hicham Talhi.

Om de batterijen van een brandende elektrische of hybride wagen te blussen, dient deze in een container met water te worden gedompeld, vaak gedurende meerdere dagen. De Brusselse brandweer (DBDMH) hoopt tegen de zomer over één waterdichte container te kunnen beschikken. Als er meerdere elektrische voertuigen tegelijkertijd branden, kan de brandweer een beroep doen op Audi (Vorst) en andere noodgevallengebieden die over de nodige uitrusting beschikken.

Voorlopig heeft de Brusselse brandweer een akkoord met de privé-brandweer van de Audi-fabriek in Vorst, die op verzoek de volgende uitrusting ter beschikking stelt: een aanhangwagen uitgerust met een krachtige ventilator; een nieuwe ventilatiecontainer uitgerust met 2 krachtige ventilatoren; en een container voor het koelen en blussen van elektrische voertuigen.

Naast het ombouwen van een eigen container voor het onderdompelen van een brandend elektrisch voertuig, voorziet de brandweer in 2021 de aanschaf van een robot voor het blussen (300.000 euro) en een laadlift (200.000 euro). Voor specifieke opleidingskosten dient ook 80.000 euro uitgetrokken worden.

Plan

Hicham Talhi wees erop dat er vandaag geen adequate oplossingen zijn voor grote voertuigen zoals bussen of vrachtwagens. Hij pleitte voor een globaal Brussels plan voor grote elektrische en hybride voertuigen, eventueel in samenwerking met Brussel Preventie en Veiligheid (BPV). Staatssecretaris Smet was het er mee eens dat BPV en niet de brandweer dergelijk plan moet uitwerken. Voor specifieke vragen over de bussen verwees hij naar zijn collega Elke Van den Brandt, die bevoegd is voor de MIVB.

Smet kondigde ook aan dat in samenwerking met het tijdschrift “Fireforum” een werkgroep is opgericht om de beste praktijken te ontwikkelen voor preventieve maatregelen met betrekking tot energiedragers in besloten ruimten, te beginnen met elektrische voertuigen in ondergrondse parkeergarages. Batterijen voor onder andere de opslag van zonne-energie volgen later.