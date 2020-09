Brusselse brandweer bekogeld met molotovcocktails: “Dit was een wraakactie. Ze werden naar hier gelokt”

MKV/SRB

05 september 2020

23u00 698 Brussel De Marollen in Brussel waren zaterdagavond voor een tweede dag op rij het toneel voor ongeregeldheden met Brusselse hangjongeren. Daarbij werd een toegesnelde brandweerploeg bekogeld met molotovcocktails. De Brusselse brandweer zal klacht indienen, klinkt het in een persbericht. Volgens buurtbewoners gaat het om een wraakactie voor een optreden van de politie vrijdag en werden de hulpdiensten gelokt. “Maar of dat nu de brandweer of de politie is: dat maakt die gasten niks uit. Ze bekogelden de eerste die arriveerde.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Omstreeks 21.20 uur zaterdagavond kreeg de Brusselse politie oproepen dat jongeren de ruiten van een kinderkribbe aan het inslaan waren aan Nieuwland in de Marollen. Wat later staken ze in diezelfde buurt meerdere vuilnisbakken en voertuigen in brand.

Toen de brandweer arriveerde, werd één van de voertuigen het doelwit van een molotovcocktail. Het voertuig kon de brandbom wel ontwijken. Bij een ander voertuig was het personeel al uitgestapt en werd een tweede molotovcocktail in hun richting gegooid. Niemand raakte gewond.

Het gaat om een groep van ongeveer dertig jongeren. De hulpdiensten op de grond kregen snel versterking van hun collega’s in de lucht. Om 23.30 uur was de politie nog met veel manschappen bezig met het opmeten van alle schade en doorzoeken ze gebouwen. Zelfs het waterkanon stond klaar. “We blijven nog even ter plaatse en hopen nog enkele aanhoudingen te kunnen verrichten”, aldus woordvoerder van de politie Olivier Slosse. Het is niet duidelijk of de brandweer met opzet werd gelokt.

Deze generatie heeft geen respect meer. Niet voor hun ouders en niet voor politie of brandweer Buurtbewoner die er al 40 jaar woont

Voor buurtbewoners is dat wel duidelijk. “Vrijdagavond werd een jongere hardhandig tegen de grond gedrukt door verschillende agenten”, vertelt een buurtbewoner. “Een volwassen man die familie is van de jongen mengde zich in het voorval. Die jongeren hebben hen als wraakactie naar hier gelokt op zaterdagavond. Ze bestookten de eersten die opdaagden met de twee molotovcocktails. Of dat nu politie is of brandweer, dat maakte voor die gasten niet uit”, speculeert de man.

Vluchten op daken

Na het incident vluchtten de jongeren weg via de straten maar ook naar de daken van omliggende gebouwen. “Ze vluchtten de traphallen in en gingen op alle deuren kloppen met de vraag om binnen te kunnen”, vertelt Abdel A., bij wie ze ook aanklopten. “Vervolgens vluchtten ze via balkons naar het dak. En daar zijn filmpjes van”, weet hij.

Volgens een man die er al 40 jaar woont gaat het enkel maar achteruit met de jongeren. “Vroeger had je respect voor je ouders en voor de politie. Je was bang als je iets mispeuterde. Deze generatie heeft nog voor niemand respect. Ze zijn snel, opstandig en houden elkaar goed op de hoogte via hun gsm. Het is hier altijd wel wat in de buurt.”

Ook Santos, die wat verderop woont, kent de problematiek. “Sommige mensen zijn bang om ‘s avonds nog buiten te komen. Jongeren steken vuilnisbakken in brand. Zelfs de gevelisolatie moest eraan geloven”, wijst hij naar het drie jaar oude gebouw. Zelf merkte hij gisteren niets van de rellen. Hij sliep al op het moment van de feiten.

Klacht

De algemene directie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (BHDBDMH) zal klacht indienen en roept de overheid op kordaat op te treden tegen zulke incidenten. “Onze brandweermannen en -vrouwen zijn danig onder de indruk van het gebeuren en worden intern opgevangen”, schrijft de brandweer in een persbericht. “Onze mensen op het terrein verwachten een krachtig signaal van de overheid om deze wetteloze individuen te identificeren en effectief te vervolgen.”

Indien het de bedoeling is van deze individuen of hun opdrachtgever om onze rechtsstaat te ontwrichten, waarom geen beschuldiging van terrorisme?

“Het zou misschien opportuun zijn deze feiten te kwalificeren als crimineel feit (misdaad) en eventueel vervolgingen in te stellen voor onder andere brandstichting bij nacht en in bende of poging tot doodslag. Indien het de bedoeling is van deze individuen of hun opdrachtgever om onze rechtsstaat te ontwrichten, waarom geen beschuldiging van terrorisme?”, gaat het verder.

Verschillende politiekers roepen op om er wat aan te doen. Minister-president Rudi Vervoort (PS) moet voor hen absolute prioriteit geven aan geweld tegen hulpdiensten. Dat met het oog op het nieuwe gewestelijk veiligheidsplan.

Eerdere incidenten

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er heisa in diezelfde buurt. Ze gooiden stenen naar vier politievoertuigen. Drie ervan raakten beschadigd. De politie kon vier mensen oppakken. Enkele uren later liepen ze weer vrij rond. Op 30 augustus schoten jongeren al eens vuurwerk naar een politiepatrouille die versterking kwam bieden aan een ploeg aan Nieuwland, dezelfde wijk als waar het vandaag onrustig is.

Op 27 augustus werd de brandweer in Molenbeek ook belaagd. Zij kregen glazen flessen naar de brandweerwagen gegooid. Toen was er blikschade aan één van de wagens.

Lees ook: Onze reporter mee op patrouille in Brussel: “Omsingeld door 70 man en bekogeld met vuurpijl. Maar het had veel erger kunnen zijn” (+)