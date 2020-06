Brusselse BlackLivesMatter-betoging van zondag wordt getolereerd JCV

05 juni 2020

16u29 17 Brussel De BlackLivesMatter-betoging die zondag gepland staat op het Poelaertplein voor het Justitiepaleis zal door de Stad worden getolereerd. Een officiële toestemming komt er niet omdat samenkomsten verboden zijn. De Stad vraagt wel om de regels rond social distancing na te leven. Op Facebook beloofden al meer dan 6.700 mensen dat ze erbij zouden zijn.

De huidige coronamaatregelen laten het normaal gezien niet toe om te betogen en in groep samen te komen. De Stad Brussel had echter “een erg goed en constructief contact” met de organisatoren van de betoging en zo komt er een compromis uit de bus.

“De betoging wordt getolereerd”, vertelt. Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van Brussels burgemeester Philippe Close. “Er was een positief overleg met de organisatoren die openstonden voor een alternatieve invulling van de betoging. Het wordt een statische manifestatie op het Poelaertplein die van 15 tot 16.30 uur zal plaatsvinden.”

De Stad vraag wel om de regel rond social distancing na te leven. Of de politie zal optreden als dat niet gebeurt? “Daarvoor is het nog te vroeg, dat hangt af van de omstandigheden van de dag”, zegt Van Rampelbergh.

De organisatoren riepen op het Facebookevenement van de betoging al op om de veiligheidsmaatregelen te respecteren, mondmaskers en handschoenen te dragen, ontsmettende handgel mee te nemen, 1,5 meter afstand te houden en de aanwezige politie met rust te laten. Via het evenement op Facebook beloofden al meer dan 6.700 mensen hun komst.

Afgelopen maandag werd er ook al betoogd door een honderdtal mensen op het Muntplein. Die actie was wel verboden en werd vervolgens geannuleerd door de organisatie. Desondanks daagden er toch mensen op.

De acties passen in de protesten die opdoken na de dood van George Floyd in Minneapolis. Die man werd om het leven gebracht door een politieagent die bijna negen minuten lang zijn knie op zijn nek plaatste. In de VS wordt daarom al dagenlang geprotesteerd tegen racisme en het geweld tegen zwarte Amerikanen. Ook in andere steden over heel de wereld werd er al actie gevoerd.