Brusselse bibliotheken gaan tijdelijk op slot om nieuw systeem te installeren JMBB

16 september 2020

14u06 0 Brussel Een nieuw uitleensysteem moet het vanaf 2 oktober voor de Brusselse bibiliotheekbezoeker een pak eenvoudiger maken om materiaal van de bib te ontlenen of terug te brengen. De Brusselse bibliotheken gaan vanaf 21 september even dicht om het nieuwe systeem op poten te zetten.

Vanaf 21 september ondergaat de digitale dienstverlening van alle Brusselse Nederlandstalige bibliotheken een upgrade. Het nieuwe uitleensysteem moet ervoor zorgen dat leners een pak vlotter materiaal van de bib kunnen ontlenen of terugbrengen. Ook nieuwe lezers inschrijven en andere taken die bibliotheekmedewekers voor hun rekening nemen, moeten met het nieuwe systeem veel vlotter en gebruiksvriendelijker verlopen.

“Met de nieuwe bibliotheeksoftware versterken we achter de schermen de samenwerking tussen de Brusselse bibliotheken. De gebruiker staat centraal in dit nieuwe, open en betrouwbaare systeem dat in de nabije toekomst nog meer innovaties zal toelaten. Op die manier hopen we nog meer Brusselaars aan het lezen te krijgen”, reageert Pascal Smet, VGC-lid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.

Wise

De bibliotheken stappen in een gemeenschappelijk bibliotheeksysteem voor alle Nederlandstalige bibliotheken. Om de overgang naar Wise - zo heet het nieuwe systeem - zo vlot mogelijk te laten verlopen, sluiten de Brusselse bibliotheken enkele dagen vanaf 21 september tot 2 oktober. Vanaf 25 september heropenen de bibliotheken stapsgewijs. Bibliotheekbezoekers houden het best de communicatiekanalen van hun eigen bib in de gaten om te weten wanneer vanaf 25 september hun bib precies de deuren heropent. De laatste bibliotheek heropent op 2 oktober. Tijdens de sluiting wordt het hele systeem tot in de puntjes getest, tot de zelfuitleen- en betaalautomaten toe.