Brusselse begroting opnieuw in evenwicht

11 oktober 2019

Bron: Belga 1 Brussel De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting 2020. Brussel zet de traditie van de aflopen jaren verder en heeft opnieuw een begroting in evenwicht, meldt minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open Vld). De begroting 2020 ligt met 5,3 miljard euro in dezelfde grootte-orde als vorig jaar.

Volgend jaar wordt er in de begroting ook ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven, zoals de 30 miljoen euro extra voor het vernieuwd stelsel van de kinderbijslag (een bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GGC; nvdr). Bij de begrotingscontrole in het voorjaar moeten verdere keuzes gemaakt worden om de afgesproken investeringen uit te voeren.

Ook in de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) komt er ruimte voor nieuwe initiatieven. Samen met de GGC kunnen de drie instellingen rekenen op 30 miljoen extra.

Silvertower

Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in het project Silvertower: de gewestadministratie zal hier in functie van een betere dienstverlening gecentraliseerd worden in één gebouw. De verhuis van de Brusselse ambtenaren van de hogere verdiepingen van City 2 en CCN is voorzien voor eind 2020 en is begroot op 57 miljoen euro.

Om het begrotingsevenwicht te bepalen worden -net zoals vorige jaren- de strategische investeringen van het gewest in onder andere metro en tunnels buiten de begroting gelaten. Het gaat om een bedrag van 500 miljoen euro. Om het evenwicht te bereiken, moeten alle ministers in hun eigen bevoegdheden saneringen en efficiëntiewinsten zoeken voor een totaal bedrag van 180 miljoen euro.

“Goede huisvader”

"Na het goede rapport van kredietbeoordelaar Standard&Poor's van enkele weken geleden toont deze begroting in evenwicht aan dat de Brusselse regering als een goede huisvader waakt over de inkomsten en uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", verklaarde minister Gatz. Begin deze week raakte bekend dat de Brusselse regering op zoek moest naar 600 miljoen om de begroting net zoals de voorbije jaren uit de rode cijfers te houden.

