Brusselse Basisschool Goede Lucht mag containers inruilen voor nieuw schoolgebouw JCV

23 oktober 2019

16u36 0 Brussel De gemeentelijke Basisschool Goede Lucht mag tegen 2023 haar intrek nemen in een gloednieuw gebouw. De gemeente Anderlecht stelde daarvoor woensdag de plannen voor aan de leerkrachten. De renovatie is dringend want sommige van de containers waar de school nu in zit stammen uit de jaren ’60.

De plannen werden woensdag voorgesteld door schepen voor Nederlandstalig Onderwijs Elke Roex (SP.A) en haar Franstalige collega Fabrice Cumps. De nieuwbouw voor Goede Lucht moet een nieuwe start betekenen voor de lagere school. “We zijn erg fier op dit project”, zegt Roex. “Dat moet elke school de ruimte geven die ze nodig heeft. Daarnaast voorzien we een polyvalente zaal voor Goede Lucht en komt er een nieuwe sportzaal. Die zaal zal ook open staan voor de buurt.”

Naast de Nederlandstalige school worden ook de gebouwen van de Franstalige buren van Les Acacias onder handen genomen. Zij kregen een combinatie van renovatie en nieuwbouw. Tijdens de werken zullen de klassen die verbouwd of gesloopt worden, verhuizen naar een tijdelijk onderkomen plein tegenover de sporthal. Beide scholen zullen na de werken, net als nu, samen gebruik maken van de nieuwe sportzaal.

Nieuw gebouw

De huidige containers die Goede Lucht gebruikt, zullen worden gesloopt. “Dat is nodig want sommige daarvan dateren uit de jaren ‘60”, zegt directrice Anne-Marie Roose. “De situatie is dus niet ideaal en we zijn erg tevreden dat het project zal doorgaan. Na de werken zal de lagere school dan zijn intrek nemen in een gloednieuw gebouw, terwijl de kleuterschool een van onze huidige gebouwen komt dat al gerenoveerd is.”

Het nieuwe gebouw bestemd voor de school Goede Lucht omvat een refter met bijhorende keuken, een lokaal voor psychomotorische activiteiten, zes klaslokalen, een lokaal voor logopedie, een lerarenkamer en twee polyvalente lokalen.

Het totale budget voor dit project bedraagt 8,5 miljoen euro. in januari 2021 moeten de werken beginnen en die zullen minstens twee jaar duren. Als alles goed gaat kunnen de leerlingen voor het schooljaar 2023-2024 in de nieuwe gebouwen.