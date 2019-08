Brusselse band Juicy noemt Theo Francken een “klootzak” SZM

13 augustus 2019

13u52 1 Brussel De Brusselse band Juicy raakte in een oorlogje gemengd via sociale media met voormalig staatsecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken. Dat gebeurde nadat de twee zangeressen hem tijdens een optreden “klootzak” noemden.

Tijdens het gratis Leuvens festival, Het Groot Verlof, waar de Brusselse band Juicy mocht optreden, droegen ze een nummer op aan Theo Francken. Ze noemden de voormalige staatsecretaris voor Asiel en Migratie een “klootzak”.

Dat viel niet in dovemansoren. Francken reageerde daarop, hoe hij dat het beste doet, via sociale media. In een Facebookbericht postte hij het volgende: “Volgens deze dames, die betaald worden door Stad Leuven voor gratis optreden op Half Oogst, ben ik een ‘klootzak’ en daarom dragen ze een nummer aan me op.” Daar voegde hij de hashtags “Zielig” en “MetUwCenten” eraan toe, verwijzend naar het feit dat Juicy voor het optreden met belastingsgeld werd betaald. Hij eindigde spottend: “Ha ja, dit bandje heet Juicy of zoiets.”

Juicy reageerde op hun beurt op de reactie van Francken via Facebook. “Onze boodschap is toegekomen”, zeggen de twee meisjes. “Eerst en vooral willen we hem eraan herinneren dat het niet is omdat we op Het Groot Verlof betaald werden met overheidsgeld van de stad Leuven, dat we akkoord moeten gaan met het gevoerde politieke beleid.. Optreden is nu eenmaal ons beroep.” Het nummer “Didn’t knock” dragen ze op aan de onmenselijkheid van het wetsvoorstel van Francken om mensen zonder papieren te kunnen oppakken in hun woning, zonder huiszoekingsbevel. “We willen alle initiatieven van de staat of de heer Francken, die de hulp aan machteloze mensen beperkt, aanklagen.” zegt de groep verder. “Bovendien blijven we doorgaan met het schrijven en zingen van nummers waarin we onze onenigheid met de gevoerde politieke aanpak uiten.”