Brusselse band Airplane stelt eerste plaat voor in Kruitfabriek: “Om onze 15de verjaardag te vieren” JCV

03 oktober 2019

11u17 4 Brussel De Brusselse skaband Airplane stelt vrijdagavond zijn eerste langspeler voor met een optreden en een fuif in De Kruitfabriek in Vilvoorde. De band viert zo zijn 15-jarig bestaan en de vele feestjes waarin optredens doorgaans uitmonden.

Airplane staat met een mix van ska en feestmuziek al 15 jaar garant voor ambiance op en voor het podium. “Maar het was een beetje beschamend dat we op al die tijd nooit een plaat hadden uitgebracht”, zegt zanger Roel Spelkens. “Daar zijn we een studio in Schaarbeek ingedoken en zo ons jubileum te vieren. Vrijdag zal het bijna dag op dag 15 jaar geleden zijn dat we ons eerste optreden gaven.”

De plaat, ‘How to f*ck up the afterparty’, zal vrijdagavond officieel voorgesteld worden in De Kruitfabriek in Vilvoorde. “Op de plaat staat een mengeling van oude en nieuwere songs”, zegt Spelekens. “Een liedje zat zelfs bij de eerste drie nummers die we ooit gebracht hebben. We hebben ook twee live-nummers op de plaat gezet.”

Live spelen is immers de sterkte van Airplane, waarbij de band altijd zijn best doet om een feestje te bouwen. Hoewel de band bestaat uit fiere Brusselaars, kozen ze toch voor Vilvoorde voor de lancering. “In De Kruitfabriek kunnen we volledig ons ding doen”, zegt Spelkens. “In de AB Club of de Botanique ligt het al wat moeilijker om de confetti boven te halen bijvoorbeeld. Het is ook een gezellige locatie die perfect bij ons past.”

De deuren van het optreden gaan open om 19.30 uur. Voor Airplane zelf spelen nog Dynamo en Pardon Service, de Mechelse evenknie van Airplane. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Voor 15euro krijg je er ook de CD zelf bij. Bestellen kan nog via http://airplanebrussels.be.