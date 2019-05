Brusselse artiest bekritiseert rechts Vlaanderen SZM

26 mei 2019

22u19 16

Een Brusselse studente Vrije Kunsten aan LUCA School of Arts, Rebecca Quix (20), toont in een opmerkelijke poster de verontwaardiging van Brusselaars tegenover rechts Vlaanderen. Ze maakte een remake van een propagandaposter van Mussolini, de fascistische president van Italië in de jaren ‘20. De poster beeld Tom Van Grieken uit, de partijvoorzitter van Vlaams Belang. De partij heeft opmerkelijk veel stemmen gewonnen onder de kiezers en wordt wellicht de tweede grootste partij, na N-VA. “Ik heb de hele dag naar de verkiezingen geluisterd en ik vind het afschuwelijk en onbegrijpelijk dat we in België zo ver zijn gekomen,” reageert de artiest.