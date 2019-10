Brusselse Archiweek van start JCV

18 oktober 2019

10u03 0 Brussel Van 18 tot 22 oktober organiseert urban.brussels voor de eereste keer een architectuurfestival. Dat staat in het teken van hedendaagse architectuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op het programma staan onder meer een internationaal colloquium plaatsvinden over het thema beton, lezingen van befaamde architecten zoals Jan en Pascale Richter, geleide bezoeken aan hedendaagse architecturale en stedenbouwkundige projecten en een workshop voor gezinnen.

Een bezoek aan onder meer de Gare Maritime op Tour & Taxis, Coop in Anderlecht, de Foodmet in Anderlecht of Greenbizz in Laken is mogelijk. De week wordt afgesloten met ene lezeing van de bekende Deense architect Kasper Jensen in Flagey.