Brusselse arbeidsmarkt ziet meer nieuwkomers dan vertrekkers JCV

27 december 2019

16u14

Bron: Belga, eigen berichtgeving 4 Brussel De Brusselse arbeidsmarkt ziet meer mensen instromen, dat dat er werknemers vertrekken. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris. In het Vlaamse en Waalse gewest is datzelfde saldo negatief.

Brussel wordt door die trend een visvijver voor de andere gewesten, zegt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) in Le Soir. Tussen 2008 en 2018 is het aantal arbeidsplaatsen met 8 procent toegenomen. Die groei komt vooral Brusselaars ten goede, en gaat minder naar de pendelaars (+0,8 procent). De Brusselaars bezetten nu meer dan de helft (51,6 procent) van de jobs in het Brussels gewest. “Als enerzijds de dalende trend van het inkomende pendelverkeer zich voortzet, zal dit de Brusselse werknemers ten goede kunnen komen”, klinkt het in het verslag van Actiris. “Onder meer door de relatieve vergrijzing van de Vlaamse en Waalse pendelaars. De demografische vergrijzing in de rand anderzijds, kan ook leiden tot jobs voor de Brusselaars, aangezien het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt niet voldoende zal zijn om op termijn alle oudere uitstromers te vervangen.”

Tijdelijk

De kwaliteit van al die banen geeft wel een dubbel beeld. Het aantal deeltijdse banen stabiliseert, maar de tijdelijke werkgelegenheid blijft toenemen. “Deze groei wordt voornamelijk toegeschreven aan de afschaffing van het proefbeding en de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendestatuut”, aldus Actiris.

Talenkennis is een van de prioritair te ontwikkelen competenties volgens de minister. De helft van de vacatures die Actiris ontvangt, stelt taaleisen: 55,8 procent vraagt tweetaligheid, 25 procent drietaligheid. Opvallend is ook dat 14,9 procent van de jobs alleen de kennis van het Engels vereist.

Actiris kijkt in zijn verslag hoopvol naar de toekomst. “De evolutie van het economisch weefsel, alsook het nieuwe tewerkstellingsbeleid van het gewest, dragen bij tot een daling van de werkloosheid in de hoofdstad”, klinkt het. “Deze daling is vooral bij de jongeren bijzonder groot. Het aantal werklozen in het Brussels Gewest ligt op het laagste niveau sinds 2004.”