Brusselse agenten parkeren voertuig op gehandicaptenplaats “om koekjes te kopen” SHVM

03 oktober 2019

12u28 7 Brussel Drie agenten maakten vanmorgen omstreeks 11 uur een overtreding door zich op een gehandicaptenplaats te parkeren. Dat deden ze volgens een van de getuigen om zich richting de plaatselijke Carrefour te begeven in de Koningsstraat.

“Gelukkig konden ze hun koekjes in de wagen nog opeten voordat ze met lichten moesten aanzetten naar de volgende crime”, reageert een getuige.

Volgens woordvoerster van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene Ilse Van De Keere kan het voorval niet door de beugel. “Wij hebben een voorbeeldfunctie waar we ons moeten aan houden”, reageert ze. Momenteel wordt onderzocht waarom het drietal zich op die plaats parkeerde. “Maar koekjes halen in een Carrefour is geen grondige reden.”