Brusselse agent redt het leven van 3 weken oude baby Shauny Verheulpen

02 november 2019

00u00 0

Aspirant-commissaris Dries Boulpaep van de lokale politie Neder-Over-Heembeek was deze week de held van het commissariaat. Een bezorgde vader liep dinsdag in volle paniek het politiekantoor binnen met de melding dat zijn baby van amper drie weken oud ademhalingsproblemen had. De agent, die bezig was met administratief werk, spurtte met zijn team naar de woning.

"Het kindje had al een grauwe kleur en ademde niet meer. Ik besliste om hem op een tafel te leggen en mond-op-mondbeademing toe te dienen. Na drie keer begon de baby opnieuw te ademen en te huilen", zegt Dries, die vroeger vrijwillig ambulancier was bij de brandweer. "Ik heb daar een gelijkaardige situatie meegemaakt, die heel anders afliep. Het kindje heeft het toen niet gehaald. Gelukkig eindigde de interventie hier meer dan positief. Je probeert je job zo goed mogelijk uit te oefenen, maar om eerlijk te zijn heeft de gebeurtenis me aangegrepen vanaf de eerste tot de laatste seconde."