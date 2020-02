Brusselse agent Pascal beklimt hoogste berg Amerikaanse continent en eert daarmee overleden vriend Armband met naam van vriend voor eeuwig op de top SHVM

15 februari 2020

10u00 0 Brussel Pascal Foret, agent in het Brusselse, droomde er al jaren van om een van de hoogste bergen te beklimmen, namelijk de Aconcagua. Op z’n achttiende oefende hij de klimsport uit, en speelde erna samen met een van zijn beste vrienden met de gedachte om de top van de Aconcagua te bereiken, de hoogste berg in het Amerikaanse continent. Maar toen sloeg het noodlot toe. In 2000 overleed Pascal’s vriend. Jaren later beslist Pascal om zijn droom toch te verwezenlijken en op die manier zijn vriend te eren.

Twee jaar lang bereidde Pascal zich voor op een van z’n grootste avonturen: de Aconcagua beklimmen, een berg van maar liefst 6.960 meter hoog, en daarmee de hoogste berg na de Himalaya, waar de temperatuur kan dalen tot -40 graden. “Het klimmen zit me in het bloed”, vertelt Pascal. “Als kind ging ik vaak kamperen, en op mijn achttiende begon ik te klimmen. Ik heb de voorbije twee jaar getraind, waar veel cardio-oefeningen kwamen bij kijken. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is het de bedoeling om zo weinig mogelijk spieren te kweken. Elk spiertje heeft namelijk zuurstof nodig, wat het moeilijker maakt om de berg te beklimmen. Daarnaast ben ik vijftien kilogram vermagerd.”

Brief voor dochters

Niet enkel Pascal werd voorbereid op het avontuur. Ook zijn gezin. Pascal besefte namelijk dat het avontuur ook enkele risico’s inhield. “Er werden nog een aantal rekeningen betaald en alles voor de wagens en het huis werd in orde gebracht. Ook schreef ik een brief gericht aan mijn dochters. En dat moment is zeker niet gemakkelijk. Daarnaast maakte ik een kaart met het aantal dagen en de kampen waar ik verbleef, zodat ze elke keer een streep door de datum konden trekken als de dag om was.”

Zes liter water

Samen met elf andere klimmers van over de hele wereld, vertrok Pascal op 13 januari naar Mendoza. De beklimming werd een hele beproeving. “De beklimming tot de top duurde zeker acht dagen. Dat zijn acht dagen dat je lichaam pijn lijdt. Je hebt heel weinig zuurstof, je slaapt slecht en je eet slecht. Vanaf 4.300 stopte mijn lichaam met ademen wanneer ik aan het slapen was. Je schrikt dan plots wakker. Een bizar iets. Het lijkt wel alsof je aan het stikken bent.”

“Vanaf 5.000 meter wordt de vertering van vlees moeilijk omdat je hiervoor zuurstof nodig hebt. 1000 meter later heb je helemaal geen zin meer om te eten en moet je jezelf dwingen om een hap door je keel te krijgen. Bijgevolg gaat het stappen dan ook heel traag. Ook moet je erop toezien dat je lichaam niet te fel begint te zweten, anders koel je af. En op zo’n hoogtes drink je zeker vijf à zes liter water per dag tegen de hoogteziekte. Dat wil zeggen dat je dan heel slecht slaapt, omdat je voortdurend naar het toilet moet.”

Topkruis

Op sommige momenten ben ik mezelf echt tegengekomen. Zeker op de ‘summit push’, de laatste dag voor het beklimmen van de top. Die dag vertrokken we om 04.30 uur in de ochtend, en dat is mentaal heel moeilijk. Het is donker en je ziet bijna niets. Het enige dat je wel kan zien, is jouw kleine lampje en die vierkante meter die wordt belicht. Maar eens de zon opkomt, gaat het beter.”

En dan, na 21 dagen reizen, is het moment eindelijk aangebroken. Samen met drie andere klimmers, bereikt Pascal de top van de berg. Een emotioneel moment voor hem. “Ik hoopte de top te bereiken met een van mijn beste vrienden. Jaren geleden hadden we deze reis gepland, maar in 2000 stierf hij bij een ongeval op een berg in Zwitserland. De rotsen kwamen los en zo viel hij vervolgens naar beneden. Op de top hebben we het topkruis met persoonlijke spullen en boodschappen achtergelaten. Ik heb er een armband van mijn vriend achtergelaten. Daarop staat z’n naam geschreven, samen met de datum waarop hij stierf.