Brussels vuilnis wordt opnieuw volgens plan opgehaald JCV

08 mei 2020

14u04 0 Brussel Net Brussel zal vanaf maandag opnieuw de gewone kalender voor de afvalophaling volgen. Dat betekent dat er weer aparte omhalingen komen voor blauwe en gele zakken en dat de verschillende zakken weer volgens de regels van de kunst gesorteerd worden.

Door de coronacrisis was met name de ophaling van de blauwe en gele zakken verstoord en verdwenen verschillende zakken soms in dezelfde vuilniswagen. Dat verandert vanaf maandag 11 mei. Dan werkt Brussel met een nieuw arbeidsrooster zodat de social distancing kan worden gerespecteerd en zodat de ophaling weer volgens plan kan verlopen.

Gele en blauwe zakken worden in de voormiddag opgepikt. 15 procent van de witte zakken zal nu in de namiddag in plaats van ’s ochtends worden opgepikt. Dat verandert echter niets aan de afvalkalender.

Net Brussel vraagt iedereen ook om de algemene regels na te leven en vooral om gebruikte mondmaskers en handschoenen niet op straat te gooien. Die horen in de witte zak.