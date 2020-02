Brussels toerisme voelt (nog) geen effect van Coronavirus JCV

13 februari 2020

14u09 0 Brussel Door het Coronavirus mogen Chinese reisbureaus geen groepsreizen meer verkopen. Dat leidt automatisch tot minder toeristen. Erg groot is de impact momenteel nog niet, ook al zijn enkele handelaars ongerust. “Toerisme in China heeft een klein aandeel in het grote plaatje, maar groeit wel sterk.”

Wie vandaag op de Grote Markt rondloopt merkt dat het aantal toeristen uit Azië minder groot is dan anders. “Sinds een week of twee zien wij inderdaad een pak minder Chinese toeristen”, zegt Tim Verstraeten van chocoladewinkel Neuhaus op de Grote Markt. “Zij vormen een groot deel van ons klantenbestand dus dat heeft een impact. Afgelopen zaterdagmorgen was ik hier aan het werk en dan is het hier normaal erg druk, maar nu was het net heel kalm.”

Boosdoener is meer dan waarschijnlijk de uitbraak van het Corona virus. Door het virus mogen Chinese reisbureaus voorlopig geen binnen- en buitenlandse pakketreizen meer verkopen. Toch lijkt de impact op het toerisme in Brussel goed mee te vallen. “Chinese toeristen vormen maar 1,5 procent van het totale aantal overnachtingen in Brusselse hotels”, zegt Rodolphe Van Weyenbergh van de Brussels Hotels Association. “Er zijn wel een aantal annuleringen geweest, maar voorlopig is de impact beperkt. Al moet ik wel zeggen dat dit traditioneel kalme maanden zijn voor toerisme uit China. Pas in april en mei neemt dat gewoonlijk toe. Dan zullen we een beter beeld krijgen van de situatie. Die 1,5 procent overnachtingen die nu naar chinezen gaat, stijgt in die periode tot ongeveer vijf procent.”

“Zorgen om later”

Verschillende handelaars rond de Grote Markt tonen zich toch bezorgd. Zij zien de laatste twee weken veel minder Chinese toeristen op de straat en in hun zaken. “De laatste twee weken valt dat toch op”, zegt Daniëlle van kantzaak Toebac. “Zij zijn niet mijn grootste publiek, maar het valt op in het straatbeeld.” Haar buurvrouw Natacha Cleti van Gobbelins Art maakt zich vooral zorgen om de toekomst. “Dit zijn relatief kalme maanden”, zegt ze. “Maar als de situatie aanhoudt, zal dat wel een effect hebben. Het is net Chinees Nieuwjaar geweest en dan bezoeken zij vooral familie. Maar wij trekken veel klanten uit heel Azië, het is te hopen dat alles binnenkort opnieuw als normaal gaat.”

Visit.Brussels volgt de situatie in ieder geval op de voet. “China maakt inderdaad maar een klein deel van het totaal uit, maar ze zijn wel een van de sterkst stijgende”, zegt woordvoerder Jeroen Roppe. “We staan dan ook in contact met mensen ter plaatse om de situatie op te volgen.”