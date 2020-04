Brussels Taxi Verts plaatst scheidingswanden tussen chauffeur

en passagier SHVM

02 april 2020

15u29 0 Brussel Het Brusselse taxibedrijf Taxi Verts probeert creatief om te springen met de coronamaatregelen die door onze overheid werden opgelegd. Zo kreeg het bedrijf het idee om scheidingswanden te ontwikkelen en ter beschikking te stellen voor alle taxichauffeurs van Taxi Verts.

De vele taxibedrijven in ons land kregen verschillende maatregelen van onze overheid voorgeschoteld. Zo kan de chauffeur maar een passagier tegelijkertijd vervoeren, tenzij meerdere passagiers onder hetzelfde dak wonen. Ook werd hen aangeraden om de taxi regelmatig te verluchten, het interieur van het voertuig zo veel mogelijk te desinfecteren en om geen cash geld te ontvangen.

Toch zijn die maatregelen voor het Brussels Taxibedrijf Taxi Verts niet voldoende. Daarom heeft het nu scheidingswanden ontworpen. “Ik denk dat dit een van de belangrijkste initiatieven is die ons bedrijf genomen heeft”, zegt woordvoerder Jean-Michel Courtoy. “De wanden worden zo ontworpen dat ze in elk automodel geïnstalleerd kunnen worden. De chauffeur plaatst deze zelf in enkele minuten tijd. Op die manier willen we de maximale veiligheid van zowel de klant als de chauffeur verzekeren en willen we onze klanten geruststellen”, aldus Courtoy.