Brussels Summer Festival trekt 57.000 mensen: “Volgend jaar mikken op meer Vlamingen” JCV

18 augustus 2019

18u56 1 Brussel Het Brussels Summer Festival wist de afgelopen dagen 57.000 mensen naar het centrum van de hoofdstad te lokken. Dat zijn er 3.000 minder dan de editie van vorig jaar. “We hadden erger verwacht toen we de weersvoorspellingen zagen.”

Ondanks het feit dat er minder volk kwam opdagen, blikt de organisatie van BSF tevreden terug. “De sfeer was heel goed en er is geen enkele noemenswaardig incident geweest”, zegt Denis Delforge, CEO van Brussels Expo. “Bovendien hadden we erger verwacht toen we de weersvoorspellingen zagen. De mensen die een ticket voor de vijf dagen kochten, zijn zeker komen opdagen. Ondanks het weer dat niet wou meewerken vind ik het een zeer geslaagde editie.”

Het hoeft geen verassing te zijn dat BSF vooral Brusselaars naar de optredens lokt. “We zien dat ook veel Fransen afzakken naar hier”, zegt Delforge. “Anderzijds bestaat ons publiek maar voor vijf procent uit mensen uit Vlaanderen.”

Daar wil de organisatie volgende keer een mouw aanpassen. “We moeten proberen om meer mensen uit Vlaanderen aan te spreken”, zegt Jeremy Callier, programmator van het BSF. “Dat betekent dat we meer internationale artiesten naar Brussel moeten lokken. Het zijn immers de hedadliners die de massa naar onze podia lokken.”

Weekend later

De editie van 2020 zal plaatsvinden tussen 19 en 23 augustus. “We merken dat veel Brusselaars deze tijd van het jaar nog op verlof zijn”, zegt Callier. “Daarom schuiven we alles een beetje achteruit. Dit weekend is er natuurlijk ook Pukkelpop, waar veel Vlaamse jongeren naartoe trekken. De periode rond 15 augustus zit dan wel in ons DNA, maar we merken dat dit ook niet meteen de beste data zijn.”

Zondagavond sloot top-dj Lost Frequencies het festival af op het Paleizenplein. De dagen ervoor hadden onder meer Christine and The Queens, de Franse rapper Booba, discolegende Giorgio Moroder en Hooverphonic het podium al gesierd.